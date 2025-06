Bruno Henrique decide, e Flamengo vence Chelsea com direito a olé: 3 a 1

O Flamengo foi gigantesco no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA). Mesmo saindo atrás do placar, o Rubro-Negro virou para cima do Chelsea, vencendo por 3 a 1, nesta sexta-feira (20/6), pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes, e mantendo a invencibilidade brasileira na competição. Assim, o Fla mantém os 100% no Grupo D e praticamente crava vaga às oitavas de final. Para melhorar: fica em boa situação para avançar como líder de sua chave.

Bruno Henrique, o predestinado, fez o primeiro, enquanto Danilo marcou o segundo do Mengão. Wallace Yan fechou a conta, com a torcida dando olé nos acréscimos. Antes, ainda no primeiro tempo, Pedro Neto abrira o placar para os Blues, que ficam em segundo no grupo.

Primeiro tempo

O Flamengo começou buscando o jogo. Não à toa, já tinha experimentado ao gol de Sánchez duas vezes antes de completar cinco minutos. Primeiro, com Arrascaeta, que mandou para fora. Depois, Ayrton Lucas testou, mas parou no arqueiro. A reposta foi no lance seguinte, com bola enfiada para Delap. O inglês arrancou e chutou cruzado, vendo Rossi espalmar para escanteio.

O primeiro gol do jogo saiu de um erro crasso de Wesley. Após chutão rumo à defesa do Fla, o lateral tentou dar de primeira para Pulgar, que se assustou e viu a bola bater nele. Pedro Neto pressionou, deu sorte e ficou com a pelota, com praticamente todo o campo a seu dispor. Com velocidade mas calma, ele invadiu a área e chutou na saída de Rossi, aos 13′, para abrir o marcador para os europeus.

Com muito calor na Filadélfia, o jogo passou a ficar menos corrido. Assim, os times não criavam muitas chances. A melhor do Fla foi aos 43′, quando Arrascaeta cobrou falta na área e Gerson desviou no segundo pau. Chalobah, no entanto, tirou em cima da linha. No começo dos acréscimos, Gerson agarrou Enzo Fernández e o segurou dentro da área, mas o árbitro Ivan Barton (SLV) nada marcou.

Segundo tempo

Os times não mexeram para a volta do jogo. E, aos 8′, o Flamengo teve sua melhor chance após erro na defesa do Chelsea. Gerson arrancou, cortou para o pé direito e bateu. A bola desviou, saiu do alcance de Sánchez e Plata tentou dar de sola para o fundo do gol, errando o alvo por centímetros.

Depois, foi a vez do Flamengo errar. Após lançamento longo, Delap iria ficar na cara do gol, mas Léo Pereira afastou para trás. Rossi, porém, estava fora de sua meta. A sorte do Mengão foi que o passe de Léo foi à esquerda da trave, indo para escanteio. Aos 15′, Gonzalo Plata quase empatou em jogada trabalhada pelo Fla da direita para a esquerda. O equatoriano, no entanto, chutou de direita, facilitando a defesa de Robert Sánchez.

Antes disso, porém, uma mexida que mudaria o jogo. De Arrascaeta, cansado e mal no jogo, deu espaço a Bruno Henrique. E, em três minutos, o Flamengo chegou à virada. Primeiro, com o próprio camisa 27 após cruzamento da direita. Plata testou para o meio e BH só complementou para o gol, aos 16′. Três minutos depois, foi a vez de Bruno Henrique cabecear para o meio da área e Danilo surgir como elemento surpresa no segundo pau para fazer 2 a 1.

A vida do Chelsea piorou logo após o gol da virada. Afinal, Nicolas Jackson entrou no lugar de Delap e recebeu cartão vermelho três minutos depois, após entrada criminosa em cima de Ayrton Lucas. O Flamengo ainda fecharia o caixão dos Blues: aos 37′, jogada dos brasileiros pela direita e Plata tentou o chute. A bola ficou com Wallace Yan, com extrema calma, fez o 3 a 1. Festa da maior torcida do mundo!

Próximos passos de Flamengo e Chelsea

O Flamengo está praticamente classificado para as oitavas de final do Mundial. Afinal, fica com seis pontos após duas rodadas, liderando o Grupo D. Agora, enfrenta o LA FC (EUA), na terça (24/6), às 22h (de Brasília), pela última rodada. No mesmo dia e horário, o Chelsea pega o Espérance (TUN), em busca da vaga.

FLAMENGO 3 x 1 CHELSEA

Mundial de Clubes 2025 – Grupo D – 2ª rodada

Data e horário: 20/6/2025, sexta-feira, 15h (de Brasília)

Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA)

Gols: Pedro Neto, 13’/1ºT (0-1); Bruno Henrique, 16’/2ºT (1-1); Danilo, 19’/2ºT (2-1); Wallace Yan, 37’/2ºT (3-1);

FLAMENGO: Rossi; Wesley (Varela, 36’/2ºT), Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho, Gerson (Wallace Yan, 36’/2ºT) e de Arrascaeta (Bruno Henrique, 10’/2ºT); Gonzalo Plata (Michael, 45+1’/2ºT) e Luiz Araújo (Pedro, 45+1’/2ºT). Técnico: Filipe Luís.

CHELSEA: Sánchez; Gusto, Chalobah, Colwill e Cucurella; Reece James (Lavia, 19’/2ºT), Enzo Fernández (Madueke, 37’/2ºT), Caicedo, Palmer (Guiu, 37’/2ºT) e Pedro Neto; Delap (Nicolas Jackson, 19’/2ºT). Técnico: Enzo Maresca.

Árbitro: Ivan Barton (SLV)

Assistentes: David Moran (SLV) e Antonio Pupiro (NCA)

VAR: Guillermo Pacheco (MEX)

Cartões Amarelos: Gerson, Pulgar, Plata (FLA); Caicedo, Pedro Neto, Delap (CHE)

Cartões Vermelhos: Nicolas Jackson (CHE), 22’/2ºT

