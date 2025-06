Marcelo Moreno revela empréstimo de R$22 milhões ao Cruzeiro

“R$ 22 milhões. Não é bom falar os números, mas para verem o rombo e o tamanho da preocupação que tinha o clube. Vou te falar uma coisa que ninguém sabe, eu tive que fazer um empréstimo para poder ajudar o Cruzeiro. Eu me endividei, com juros baixo, para poder ajudar o Cruzeiro. Peguei um empréstimo com um banco, para não tirar do meu dinheiro, e poder ajudar o Cruzeiro”, contou.

Dessa forma, além de títulos e gols, o ex-centroavante está marcado na história do clube por ter ajudado no momento que o Cruzeiro precisou. Aliás, naquela época, além dele, outros jogadores também chegaram a ajudar. Aliás, o período crítico da Raposa culminou em três temporadas na Série B.

Assim, como Moreno pegou empréstimo com seu próprio nome na gestão de Sérgio Santos Rodrigues ele vai receber, na Recuperação Judicial, R$ 33 milhões – acumulado pelo empréstimo e outras dívidas.

Moreno teve três passagens pela Raposa. Primeiro em 2007, após deixar o Vitória. Ele ficou por duas temporadas no clube mineiro. A segunda, em 2014, quando foi emprestado pelo Grêmio e conquistou o Brasileiro pelo Cruzeiro. Por fim, em 2020, quando ele retornou ao clube para a disputa da Série B, e ficou por mais duas temporadas. Ao todo, atuou em 147 partidas e marcou 54 gols. Aliás, ele é o estrangeiro que mais vezes balançou as redes pelo clube.