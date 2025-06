Tênis? Benfica aplica ‘pneu’ e faz 6 a 0 no Auckland em jogo de quatro horas

Em uma partida que demorou quatro horas para acabar, o Benfica se impôs e goleou a fraca equipe do Auckland City, da Nova Zelândia, por 6 a 0, nesta sexta-feira (20/6), pela segunda rodada do Grupo C, do Super Mundial de Clubes. O confronto ficou marcado por uma nova paralisação por conta do alerta de tempestade. Desta vez, levou pouco mais de duas horas para a bola voltar a rolar. Contudo, dentro das quatro linhas, os Encarnados sofreram com a defesa adversária no primeiro tempo, mas deslanchou na etapa final e construiu a goleada para somar pontos importantes.

Com o resultado, o assume a liderança provisoriamente do Grupo C, mas vai perder a posição após o jogo entre Bayern de Munique e Boca Juniors, já que qualquer resultado no embate tira os portugueses do primeiro lugar. Contudo, mantém vivo os Encarnados no Mundial. Por outro lado, o Auckland segue sendo o patinho feio da competição e amargou sua segunda goleada sofrida.

Primeiro tempo

O massacre português previsto no primeiro tempo não aconteceu. O Benfica teve mais posse desde os primeiros minutos, mas não conseguia transformar superioridade em gol. Aos dois, Prestianni tocou para Pavlidis, que já dentro da área, abriu a jogada no lado esquerdo. Akturkoglu arriscou o chute, mas foi direto para fora. Com oito, Otamendi tentou um voleio, mas não teve sucesso. Quando conseguiu calibrar o pé, os Encarnados viram o jovem goleiro Garrow brilhar com ao menos três grandes defesas e se transformar em um muro. Contudo, já nos acréscimos, Prestianni invadiu a área pelo lado direito, e Zeb deu um carrinho derrubando o jogador do Benfica. Pênalti. Na cobrança, Di María abriu o placar.

Jogo interrompido

Na descida para o intervalo, a cidade de Orlando recebeu um alerta de tempestade e o estádio precisou ser evacuado. Poucos minutos depois, uma forte chuva caiu no Inter&Co Stadium e o jogo ficou paralisado por mais de duas horas.

Segundo tempo

A etapa final começou diferente, com o Auckland City tentando se amostrar no jogo e assustando o goleiro Trubin, que precisou fazer boa defesa em chute de Zeb. Mas quem chegou ao gol foi o Benfica. Afinal, após passe de Kökçü, o artilheiro Pavlidis fez linda jogada, deixou o marcador no chão e fez o segundo. Depois, Renato Sanches, havia acabado de entrar, mandou uma bomba de fora da área, a bola desviou e matou o goleiro Garrow, marcando o terceiro para os portugueses.

Goleada do Benfica

Com a vantagem e o controle da partida, os Encarnados entraram em ritmo de treino. Assim, o técnico Bruno Lage começou a mexer na equipe, testando variações táticas. E o quarto gol não demorou para sair. Pavlidis recebeu na esquerda e cruzou rasteiro. A bola passou por todo mundo até Barreiro completar para o fundo das redes. E o volante estava inspirado. Barreiro novamente apareceu livre na área apenas para completar e marcar o quinto. Por fim, já nos acréscimos, Di María, batendo novo pênalti, fez 6 a 0 e selou o caixão. Com o resultado, o Benfica assume a liderança provisoriamente do Grupo C, mas vai perder a posição após o jogo entre Bayern de Munique e Boca Juniors. Contudo, os portugueses seguem vivos por uma vaga nas oitavas de final do Super Mundial de Clubes.

BENFICA 6X0 AUCKLAND

Mundial de Clubes 2025 – Grupo C – 2ª rodada

Data-Hora: 20/6/2025, às 13h (de Brasília)

Local: Inter&Co Stadium, em Orlando (EUA)

Gols: Di María, 52’/1ºT (1-0), Pavlids, 07’/2ºT (2-0), Renato Sanches, 17’/2ºT (3-0); Barreiro, 30’/2ºT (4-0); Barreiro, 32’/2ºT (5-0); Di María, 52’/2ºT (6-0)

BENFICA: Trubin; Fredrik Aursnes (Tiago Gouveia, aos 25’/2ºT), António Silva (Bajrami, aos 14’/2ºT), Otamendi e Carreras (Dahl, intervalo); Kokçu (Renato Sanches, aos 16’/2ºT), Leandro Barreiro, Di María e Akturkoglu (Schjelderup, aos 14’/2ºT); Prestianni (João Rego, aos 25’/2ºT) e Pavlidis. Técnico: Bruno Lage

AUCKLAND: Garrow; Lagos, Mitchell, Den Heijer (Gray, aos 33’/2ºT), Nikko Boxall e Adam Bell; Llich (Jackson Manuel, aos 14’/2ºT), Zhou Tong (Garriga, intervalo), David Yoo (Ellis, aos 14’/2ºT) e Zeb (Manickum, aos 14’/2ºT); Bevan (De Vries, aos 27’/2ºT). Técnico: Ivan Vicelich

Árbitro: Drew Fischer (CAN)

Assistentes: Michael Barwegen (CAN) e Lyes Arfa (CAN)

VAR: Khamis Al-Marri (QAT)

Cartão Amarelo: Carreras, Kökçü e Bajrami (BEN)

Cartão Vermelho:

