Herói do Flamengo sobre o Chelsea, Bruno Henrique revela conversa com Filipe Luís

O atacante Bruno Henrique foi mais uma vez decisivo para o Flamengo. Ao entrar aos 10′ da etapa final, ele precisou de pouco tempo em campo para participar dos gols da virada do Mengão para cima do Chelsea, nesta sexta-feira (20/6), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA).

Após o apito final, o craque conversou com a reportagem do SporTV, onde falou pela primeira vez após a épica partida. Assim, BH revelou uma conversa do técnico Filipe Luís com os jogadores que estavam no banco de reservas.

“(Estava) Focado no jogo e o Filipe (Luís) conversou comigo, falou que a gente que estava no banco seria muito importante no decorrer da partida. E todos os jogadores que entraram, entraram muito bem e eu também pude fazer um gol, dar uma assistência. Então eu estou muito feliz por esse jogo aqui hoje e por essa vitória”, analisou.

Bruno Henrique, então, falou sobre o clima da partida. Segundo o camisa 27, ele reparou que o Chelsea estava “abaixo” e aproveitou para chamar a torcida do Flamengo. Depois, analisou sua assistência para Danilo virar o prélio.

“Eu vi que a torcida veio com a gente, o Chelsea estava um pouco abaixo, a gente começou a pressionar mais e achei que era o momento de trazer a torcida para perto da gente dentro de campo. (No gol) A bola veio no ponto alto ali, eu pude disputar de cabeça e dar o passe para o Danilo fazer o gol”, encerrou.

