Fluminense acerta com a Puma para ser a fornecedora esportiva a partir de 2026

No final da temporada 2025, o contrato entre Fluminense e Umbro será, oficialmente, encerrado. Desta forma, o clube já tem um acordo para a Puma estampar sua marca nos materiais esportivos do futebol tricolor a partir do ano que vem.

De acordo com a Central Fluminense, o clube não deve se pronunciar oficialmente sobre a mudança de fornecedora antes do término da atual temporada.

A expectativa é que a apresentação da nova parceria com a Puma ocorra apenas no final deste ano de 2025. Assim, valores e demais detalhes contratuais serão divulgados.

A Umbro está com o clube desde 2020. A expectativa é de que a Puma ofereça valores maiores o Fluminense. O acordo com a atual fornecedora esportiva prevê apenas pagamentos de royalties.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw itter, Instagram e Facebook.