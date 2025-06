Reação de dono do PSG viraliza após derrota para o Botafogo

Dono do PSG indicou decepção com a derrota do PSG para o Botafogo - (crédito: Foto: Alex Grimm/Getty Images)

Al-Khelaifi, dono e presidente do PSG, deixou a impressão de insatisfação com a derrota para o Botafogo, pela segunda rodada do Grupo B do Mundial de Clubes. No momento em que deixava o estádio Rose Bowl, na Califórnia, o dirigente qatari teve conduta pouco sociável, que ganhou repercussão na internet. Especialmente também por antigos desentendimentos com John Textor, dono da SAF do Glorioso, no futebol francês.

O Alvinegro garantiu um triunfo histórico, já que uma equipe brasileira não vencia um europeu há quase 13 anos. Ao mesmo tempo, o Botafogo assegurou a liderança provisória do grupo e tem cenário favorável para conseguir a classificação às oitavas de final do Mundial de Clubes. Os desentendimentos entre os proprietários da SAF do Glorioso e do PSG tiveram início em julho do ano passado. John Textor é a principal figura do Grupo Eagle, que também administra o Lyon, um dos rivais do Paris Saint-Germain, no futebol francês.

Proprietários do Botafogo e do PSG protagonizaram brigas

Posteriormente, em fevereiro de 2025, o jornal “L’Equipe”, da França, tornou público áudios de um encontro entre dirigentes de clubes que disputam a Ligue 1, durante debate sobre direitos de transmissão. Na ocasião, há uma desavença entre Al-Khelaifi e o empresário norte-americano. O presidente do PSG diz para Textor “calar a boca” e tenta lhe ofender ao chamá-lo de “cowboy” com intuito de frisar que ele é um forasteiro.

Em seguida, o dono da SAF do Botafogo, como forma de reagir ao insulto, entrou no gramado com um chapéu de vaqueiro, de maneira irônica, antes do embate entre Paris Saint-Germain e Lyon. Em abril deste ano, o sorteio do Mundial de Clubes colocou a equipe francesa e o Alvinegro no mesmo grupo. Após a divulgação deste cenário, John Textor provocou o PSG ao tentar menosprezar a importância que a equipe obteve nos últimos anos, principalmente após o governo do Qatar assumir a gestão do clube.

“O Botafogo venceu o Brasileiro e a Libertadores para se classificar. Agora vamos jogar contra um time pequeno de Paris, um time histórico como o do Atlético de Madri e também o Seattle Sounders. Estou realmente ansioso por isso”, afirmou em entrevista à Dazn.

O empresário norte-americano também aceitou convite para participar do programa “Rothen S’Enflamme”, do projeto “RMC Esporte”, na França. Na atração, Textor acusou o Paris Saint-Germain de contar com proteção institucional por uma solicitação da Uefa. Afinal, Al-Khelaifi é o presidente da Associação de Clubes Europeus (ECA). Por isso, tem autoridade ilimitada no futebol do país.

