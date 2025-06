Jorginho avalia calma do Flamengo para virar contra o Chelsea

Jorginho (esq.) comemora com Wesley; jogador tranquilizou companheiro do Flamengo - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O volante Jorginho, um dos melhores em campo na vitória do Flamengo sobre o Chelsea, nesta sexta-feira (20/6), deu suas opiniões sobre a histórica vitória rubro-negra pelo Mundial de Clubes. Ao fim do prélio, disputado no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA), o ítalo-brasileiro celebrou o resultado e também falou sobre o erro de Wesley, que originou o gol do Chelsea.

“Ainda mais para a equipe, é para o futebol brasileiro, que vem representando muito bem o país. Acredito que tenha sido uma vitória mais que merecida. É comemorar hoje, desfrutar o momento, mas não baixar a guarda e olhar para o próximo”, avaliou.

Quanto ao erro de Wesley, aliás, Jorginho o tranquilizou. Afinal, segundo o volante, o Flamengo conseguiu se manter bem mentalmente mesmo após sair atrás.

“Mentalmente, acredito eu que é simples. A gente é uma equipe e episódios acontecem. Todo mundo acredita em todo mundo. E a gente sabe que tem que levantar a cabeça e olhar para o próximo. Não dá para ficar olhando para trás e lamentando o acontecido. Você tem que olhar para frente e continuar com confiança e na próxima fazer o que vem trabalhando porque é o que a gente trabalha e ir para cima porque a gente acredita no que a gente faz”, disse.

Com a vitória, o Flamengo fica como líder do Grupo D, com seis pontos. Agora, a busca é por terminar a chave na liderança, buscando, assim, um caminho mais fácil rumo à final do Mundial de Clubes.

