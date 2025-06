Jornalista da Globo critica o Atlético de Madrid: ???Joga como o Volta Redonda???

Apresentador do Grupo Globo, André Rizek utilizou uma comparação entre o desempenho do Botafogo para criticar as performances do seu próximo adversário, o Atlético de Madrid. Durante a edição desta sexta-feira (20), do programa “Redação SporTV”, o jornalista indica que há semelhanças entre a maneira como o time espanhol joga e uma equipe da Série B. Afinal, atuação da equipe espanhola não convenceu o profissional de comunicação, mesmo com a vitória sobre o Seattle Sounders, na última quinta-feira (19).

“Eu volto a falar do Simeone porque ele é o treinador mais bem pago do mundo, tem um elenco excelente e ele joga como se fosse o Volta Redonda contra o PSG, com todo mundo atrás do meio-campo, sem pegar na bola”, reclamou o comunicador sobre a forma de atuar do Atlético de Madrid.

Desvalorização dos trabalhos no Brasil

Posteriormente, Rizek citou que há uma supervalorização no futebol europeu e pouco reconhecimento sobre alguns trabalhos no Brasil. Com isso, o jornalista da Globo frisou as campanhas de Botafogo, Fluminense e Palmeiras.

“Que bom que há diferentes formas de jogar futebol, não existe uma certa e uma errada. O Renato Gaúcho (técnico do Fluminense) contra o Borussia Dortmund, por exemplo, dominou o jogo. O Abel Ferreira (treinador do Palmeiras) adotou uma postura ontem (quinta) que muita gente pode achar feia, mas o treinador do Al-Ahly disse que a tática do Palmeiras o surpreendeu.

“O Botafogo mostrou que é possível ser defensivo. Aliás, eu não via outra forma de atuar contra o PSG e é possível ser eficiente dessa forma, jogar bem dessa forma, sem precisar do seu goleiro milagreiro. Então, eu acho que estamos diante de estratégias de treinadores que atuam no Brasil muito importantes aqui nessa Copa do Mundo de Clubes. O Paiva, o Abel e o Renato: três maneiras muito diferentes de atingir o sucesso”, destacou o apresentador.

Confronto decisivo entre Atlético de Madrid e Botafogo

O Glorioso surpreendeu com a vitória histórica sobre o PSG, na última quinta-feira (19), no estádio Rose Bowl, na Califórnia. O resultado positivo quebrou um jejum de quase 13 anos sem o triunfo de um brasileiro sobre um europeu. Simultaneamente, permitiu que a vitória colocasse o Alvinegro na liderança momentânea do Grupo B, considerado o mais equilibrado do Mundial de Clubes.

A propósito, o último embate pela fase de grupos do Botafogo será contra o Atlético de Madrid, às 16h, na próxima segunda-feira (23), no mesmo Rose Bowl. A equipe brasileira tem cenário favorável e confronto se caracteriza como decisivo, pois vale a classificação para as oitavas de final do torneio.

No mesmo dia e horário, o PSG enfrentará o Seattle Sounders, dos Estados Unidos, no Lumen Field.

