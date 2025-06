Filipe Luís, do Flamengo, revela surpresa com invencibilidade dos brasileiros

Após a épica vitória do Flamengo sobre o Chelsea por 3 a 1, nesta sexta-feira (20/6), o técnico Filipe Luís concedeu entrevista coletiva no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA). O comandante revelou surpresa com a excelente campanha dos times brasileiros no Mundial de Clubes e também quatro noites sem dormir por conta do duelo contra os Blues. Além disso, elogiou Bruno Henrique, craque do jogo com um gol e uma assistência.

“Primeiro, estou surpreso porque conheço a qualidade dos clubes europeus, especialmente a elite do futebol, uma absoluta elite, dez ou 12 clubes no mundo que fazem parte dessa elite. Estou surpreso por esses resultados. Às vezes, eles não estão muito acostumados com o clima, mas os clubes sul-americanos são muito competitivos e na Libertadores, nós sabemos que é muito difícil vencer e nem sempre o melhor vence”, revelou.

Ele seguiu na resposta em inglês, revelando que ficou quatro dias sem dormir por conta da dificuldade que esperava encontrar contra o Chelsea. Afinal, em sua opinião, trata-se do time “mais tático da Europa”.

“Às vezes é o mais competitivo, a atitudes diferentes. Nós temos muita paciência nos nossos jogos e estamos acostumados com esse tipo de clima. Eu fiquei quatro dias sem dormir bem porque eu vi o time do Chelsea e eu acho que eles são o time mais tático da Europa. Os jogadores entenderam muito bem o seu modo de jogar e é muito difícil jogar contra o Maresca, contra o Chelsea. Foi uma enorme vitória para nós, estou muito feliz. Qualquer pessoa pode ganhar essa competição, isso é futebol”, analisou.

Filipe defende BH, herói do Flamengo

Perguntado sobre o motivo de Bruno Henrique entrar em campo, Filipe Luís afirmou (agora, já em português) que pensou em colocá-lo como titular. No fim, deixou-o no banco, apesar de todas as suas valências, citadas pelo professor.

“O Bruno (Henrique) é o jogador com mais títulos na história do clube. É um jogador que todos nós sabemos e vocês que acompanham o Flamengo sabem bem, que cresce em jogos grandes. Pensei muito em começar com ele o jogo hoje. Por mais que ele venha sendo cobrado e criticado, é um atacante e, às vezes, (isso) não se resume em gols e assistências. Mas o que ele vem fazendo no campo, que é pressionar, correr, segurar a bola, sustentar, ganhar de cabeça, atacar o espaço. Todos esses detalhes ele faz”, disse.

Além disso, Filipe Luís crê que Bruno Henrique potencializa os companheiros em campo, o que contribuiu para a virada do Flamengo.

“Muitas vezes, o outro companheiro joga melhor simplesmente pelo Bruno estar no campo. Para mim, ele sempre é importante, sempre foi e sempre será importante. Porque ele é um jogador que tem absolutamente todas as valências que eu acredito em um grande jogador, um jogador de elite, por mais que ele tenha já uma idade e tenha dificuldade em ter sequência de jogos. Mas não tinha nenhuma dúvida que o Bruno ia entrar e ia melhorar nosso ataque, porque o jogo estava pedindo velocidade, pedindo perna, pressão… Era um momento onde o Chelsea estava conseguindo ter mais a bola, a gente não estava conseguindo subir as linhas, porque nossa pressão começou a ficar um pouco atrasada e eu sabia que o Bruno ia nos dar esse avanço no território e aí a partir daí a qualidade do Plata, do Gerson, e do Luiz (Araújo), ela se potencializaria”, discorreu.

