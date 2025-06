A Estrela Solitária brilha intensamente

Só Jesus salva! Botafogo está com os pés nas oitavas do Mundial - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O Botafogo é gigante, tem uma camisa pesadíssima na história. O Planeta Bola não pode desprezá-lo. Nem mesmo diante do Paris Saint-Germain, a melhor equipe do futebol atual. O duelo entre os campeões da América do Sul e da Europa na Copa do Mundo merece destaque pela dedicação e forte marcação alvinegra, o que transformou o poderoso rival num time previsível, de muitas bolas cruzadas na área.

Com atuação espetacular, o Glorioso renasceu, controlou o jogo, deu pouquíssimas chances ao adversário e venceu por 1 a 0. Não à toa, o técnico Luis Enrique disse na entrevista coletiva que foi o time que melhor se defendeu contra o PSG em toda a temporada. E falamos aqui não só do Campeonato Francês, mas da Champions League, a elite da bola.

Méritos também para Renato Paiva. O treinador vinha de uma vitória na estreia sobre o Seatlle Sounders por 2 a 1 e, ainda assim, era alvo de muitas críticas por ter mexido mal no segundo tempo, o que desestruturou o time, que sofreu bem mais do que deveria. Paiva teve a humildade de reconhecer os erros e fez um trabalho espetacular para o confronto com a equipe francesa.

Dor de cotovelo é grande

Obviamente, que muitos vão dizer que o PSG não se dedicou o quanto deveria. Que a Copa do Mundo de Clubes é um estorvo para os europeus em fim de temporada e que não é termômetro para provocar comemorações tão exacerbadas. Pura balela e conversa de quem tem dor de cotovelo.

É fato que o Botafogo não tem o melhor time do planeta porque derrotou o poderoso campeão europeu. Mas e daí? O esforço, a dedicação e a atuação foram dignos de todos os elogios e de muitos aplausos. A estrela voltou a brilhar intensamente, e, quando se trata de Copa do Mundo, a luz que emite sempre foi muito especial, vitoriosa, histórica. Que o diga a Seleção Brasileira!

