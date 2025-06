Barboza comanda defesa do Botafogo e lidera estatísticas no Mundial

A vitória histórica do Botafogo sobre o Paris Saint-Germain, na última quinta-feira (19), não apenas sacudiu o cenário do futebol mundial. Reafirmou também a solidez do trabalho de um dos pilares do time: Barboza. Com personalidade, leitura de jogo e liderança, o zagueiro argentino teve mais uma atuação de destaque na competição internacional, ajudando o Alvinegro a garantir a liderança do Grupo B, com seis pontos conquistados.

Diante do estrelado ataque francês, Barboza foi o porto seguro da defesa botafoguense. De acordo com os dados do Sofascore, foi o jogador mais bem avaliado do elenco alvinegro na partida, com nota 7,7. Quando somadas as duas rodadas disputadas até aqui, ele aparece com a melhor média entre todos os defensores da Copa do Mundo de Clubes: 7,75 – desempenho que o coloca na sexta colocação geral entre todos os atletas do torneio.

Mas os números vão além das avaliações. Contra o PSG, Barboza foi o líder do time em cortes (9), chutes bloqueados (3) e desarmes (6). Venceu 7 dos 8 duelos no chão, mostrando, mais uma vez, o porquê de ser considerado peça fundamental no sistema defensivo montado por Artur Jorge.

Entre os jogadores dos times brasileiros na competição, ninguém supera a nota média de Barboza. E no recorte geral, Barboza divide com Sergio Ramos, do Monterrey, o posto de segundo maior em média de cortes por partida – 11 no total.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.