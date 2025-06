‘Um amasso!’ Imprensa internacional repercute vitória do Flamengo sobre o Chelsea

A vitória do Flamengo por 3 a 1 sobre o Chelsea, na segunda rodada do Mundial de Clubes, teve grande repercussão na imprensa internacional. Os jornais pelo mundo destacaram a surpresa e admiração com a atuação do Rubro-Negro, que virou o jogo com autoridade.

Na Argentina, o jornal Olé usou uma analogia curiosa para descrever o domínio flamenguista: comparou o ritmo do time carioca à capoeira. Segundo o diário, o Chelsea foi “obrigado a seguir os passos” da dança brasileira. O veículo ainda ressaltou a superioridade do Flamengo em posse de bola e intensidade, elogiando a postura do time mesmo após sair atrás no placar.

O britânico “The Guardian” criticou duramente o Chelsea e elogiou o Flamengo. Para o jornal inglês, os comandados de Enzo Maresca mostraram uma postura reativa e confusa, enquanto o Rubro-Negro foi melhor em campo e jogou com mais vontade.

Já o britânico Daily Mail destacou o “segundo tempo esplêndido” do Flamengo na Philadelphia. Os gols de Bruno Henrique, Danilo e Wallace Yan foram na etapa complementar.

Já o “The Sun”, sempre com um tom mais ácido, foi pelo caminho da crítica ao Chelsea, declarando que os Blues tiveram um “colapso ridículo” na etapa complementar.

Elogios a Filipe Luís

O jornal Marca, da Espanha, aliás, fez muitos elogios ao trabalho de Filipe Luís no comando do Flamengo.

“Filipe Luis: É assim que se alcança o sucesso em nove meses como treinador. Em menos de um ano, ele já conquistou três títulos como técnico, marcando tendência no Brasil, tendo Simeone como seu grande maestro”, diz a publicação.

