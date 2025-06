Liverpool oficializa contratações de Florian Wirtz e Milos Kerkez

O Liverpool abriu a janela de transferências com dois reforços de peso nesta sexta-feira (20). O clube contratou o meia Florian Wirtz, do Bayer Leverkusen, por até 150 milhões de euros (cerca de R$ 870 milhões). Além disso, trouxe o lateral-esquerdo Milos Kerkez, do Bournemouth, por 40 milhões de libras (aproximadamente R$ 300 milhões). Com esses movimentos, os ingleses mostram força no mercado e ambição para a temporada 2025/26.

Florian Wirtz, de 22 anos, brilhou pelo Bayer Leverkusen. Ele disputou 197 jogos, marcou 57 gols e deu 63 assistências. Em 2023/24, ajudou o time a conquistar a Bundesliga, a Copa da Alemanha e a Supercopa. O meia também atuou na última Eurocopa, defendendo a seleção da Alemanha em casa.

O valor da transferência coloca Wirtz entre os mais caros da história. Se os bônus forem atingidos, ele ficará atrás apenas de Neymar e Mbappé, quando ambos foram para o Paris Saint-Germain. Com essa contratação, o Liverpool reforça o setor de criação e eleva o nível técnico de seu meio-campo.

Liverpool anuncia jovem cria do Milan

Já Milos Kerkez, de 21 anos, se destacou na última Premier League. Ele jogou pelo Bournemouth e chamou atenção pela regularidade e intensidade no ataque. Revelado pelo Milan, o húngaro deve assinar por cinco temporadas e disputar posição com Robertson, que pode deixar o clube.

Com os reforços de Wirtz, Kerkez e Frimpong, o Liverpool inicia uma nova fase. A direção aposta em juventude e talento para manter o time entre os principais da Europa. A expectativa é alta, e os torcedores já vislumbram mais conquistas na próxima temporada.

