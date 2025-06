Negociado com o Forest, Jair não quer sair do Botafogo

Jair é um dos grandes nomes do Botafogo no Mundial - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Identificado com o preto e branco da Estrela Solitária, o zagueiro Jair manifestou o desejo de permanecer no Botafogo. Pelo menos, até o fim desta temporada. Sendo assim, a negociação com o Nottingham Forest, da Inglaterra, pode melar. A informação é do jornal “O Globo”. O beque já estava acertado com os britânicos, algo até confirmado pelo sócio majoritário da SAF do Alvinegro, John Textor.

Neste Super Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos, Jair marcou na vitória sobre o Seattle Sounders por 2 a 1 e teve uma atuação monstruosa no triunfo sobre o PSG por 1 a 0, na última quinta-feira (19). Sua vontade pode, então, ter peso na decisão final.

Agora, o Nottingham Forest tenta convencer Jair a mudar de ideia. O clube da Premier League está, aliás, disposto a oferecer até um salário maior para o jovem zagueiro de apenas 20 anos.

Além de Jair, o Nottingham Forest tem tudo certo para anunciar o centroavante Igor Jesus, que trocará o Mais Tradicional pelo clube inglês ao fim de sua participação nesta Copa do Mundo da Fifa. Neste caso, os dois clubes já trocaram os papéis para concretizar a transferência do camisa 99.

