Botafogo-SP marca no último lance e vence Chapecoense na Série B

Foi com emoção. O Botafogo-SP venceu a Chapecoense por 1 a 0, nesta sexta-feira (20), em Ribeirão Preto, pela 13ª rodada da Série B, e dessa forma deixou a zona de rebaixamento. Wallison marcou o gol da vitória no último lance da partida após aproveitar cobrança de escanteio. Ele ainda contou com um desvio no rosto do zagueiro Bruno Leonardo.

Com a vitória, o Botafogo-SP chegou aos 13 pontos, saiu da zona de rebaixamento e assumiu o 16º lugar. Já a Chapecoense, por sua vez, perdeu a chance de encostar no G4, e está na oitava colocação, com 19. Na próxima rodada, o time paulista enfrenta o Cuiabá, dia 30, fora de casa, enquanto a Chape recebe o Goiás, um dia antes.

O jogo começou truncado. Apesar de bastante movimentado, as equipes não conseguiram criar chances claras de gol. Assim, nada de gols. Já na etapa final, as oportunidades apareceram. O Botafogo-SP foi um pouco superior, mas não era efetivo. A Chapecoense, por outro lado, assustou nos contra-ataques.

Quando o jogo caminhava para um empate sem gols, o Botafogo-SP surpreendeu. Após cobrança de escanteio, Wallison aproveitou a sobra na área e finalizou. Contudo, a bola desviou no rosto de Bruno Leonardo e foi parar no fundo das redes. Resultado que deu alívio ao time paulista, que saiu da zona de rebaixamento.

Jogos da 13ª rodada da Série B

Sexta-feira (20) Botafogo-SP 1×0 Chapecoense América-MG x Criciúma

Sábado (21)

Avaí x Athletico-PR — 16h

Remo x Paysandu — 18h30

Ferroviária x CRB — 20h30

Domingo (22)

Coritiba x Cuiabá — 16h

Atlético-GO x Volta Redonda — 16h

Amazonas x Vila Nova — 18h

Segunda-feira (23)

Operário x Novorizontino — 19h

Goiás x Athletic — 21h

