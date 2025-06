Renato adota cautela sobre Cano e indica retorno de Ganso no Fluminense

Na véspera do duelo entre Fluminense e Ulsan, válido pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes, Renato Gaúcho resolveu falar sobre os grandes nomes do seu time. Ao falar sobre Germán Cano, ele foi cauteloso. Isso porque embora o departamento médico tenha liberado o atacante e ele esteja treinando normalmente, sua escalação como titular ainda não foi confirmada.

“O Cano, ele tem treinado bem, não está sentindo mais nada, está 100%, está à disposição, totalmente recuperado, se sentindo bem”, afirmou o treinador.

Durante a entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (20), Renato optou por não repetir a postura adotada na estreia, quando havia antecipado que o argentino começaria no banco.

“Vamos ver se amanhã ele começa o jogo ou não. É lógico que ainda falta aquele ritmo de jogo pra ele, é normal, mas o ritmo ele só vai readquirir jogando.”

Camisa 10 do Fluminense a postos

Ao mesmo tempo em que Renato fez um certo mistério sobre o ataque, forneceu indícios a respeito do meio-campo. Paulo Henrique Ganso, que não atuou na estreia contra o Borussia Dortmund, foi citado pelo treinador. O camisa 10 surgiu como uma possibilidade real para iniciar entre os titulares.

“O Ganso faz parte do grupo, está 100%. Tenho conversado com ele. Acrescenta bastante e é um dos líderes. Tem grandes chances de começar o jogo de amanhã”, declarou Renato.

Por fim, a classificação no Grupo F segue em aberto, o que torna cada decisão ainda mais estratégica. Com uma vitória sobre o Ulsan, o Fluminense pode assumir a liderança da chave, dependendo do resultado entre Mamelodi Sundowns e Borussia Dortmund. Desse modo, apenas os dois primeiros colocados avançam para as oitavas de final.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.