No sufoco, Bayern vence Boca e se classifica no Mundial de Clubes

Bayern é a segunda equipe classificada para as oitavas de final do Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Divulgação/Bayern de Munique)

O Bayern de Munique se juntou ao Flamengo e é mais uma equipe classificada para a próxima fase do Mundial de Clubes. Na noite desta sexta-feira (20), os alemães conseguiram superar a pressão da Bombonera de Miami e venceram o Boca Juniors por 2 a 1.

Com o resultado, os Bávaros se mantiveram na liderança do Grupo C, com seis pontos, e não podem mais ser ultrapassados pelo terceiro colocado, que é o Boca. Os argentinos sofreram a primeira derrota sul-americana no torneio e estão com apenas um ponto somado.

Kane aparece e coloca o Bayern na frente

A partida começou com uma pressão alemã. O Bayern abriu o marcador em um gol olímpico de Olise, mas o VAR acusou falta de Gnabry em Marchesín e o anulou o gol. Entretanto, não demorou muito para os bávaros, de fato, ficarem na frente do placar. Após cruzamento na área, a bola ficou para Harry Kane, que dominou e bateu cruzado para marcar. Por pouco, o Bayern não ampliou. Gnabry recebeu na linha de fundo, cruzou rasteiro para a pequena área, mas Coman furou.

Depois que ficou atrás no marcador, o Boca entrou no jogo e criou oportunidades. Zenón cobrou falta e Neuer fez uma boa defesa. Depois, o atacante recebeu na entrada da área e chutou para o goleiro alemão segurar. Os bávaros voltaram a ficar mais com a bola e tiveram a oportunidade de ampliar em cobrança de falta de Kane, que foi na rede por cima do gol.

Miami vira Bombonera, mas Olise garante vitória alemã

Na segunda etapa o Boca conseguiu ajustar a marcação e segurou o ataque alemão. Kane ainda teve uma boa oportunidade para marcar o segundo, mas a bola bateu na marcação e passou por cima da meta. Com isso, os argentinos conseguiram encaixar um contra-ataque e empatar o jogo. Battaglia recuperou a posse no campo defesa e, rapidamente, conseguiu conectar um contra-ataque com Merentiel, que deu um drible da vaca em Stanisic e chutou forte para marcar um golaço.

Com a igualdade no marcador, a torcida do Boca inflamou o estádio em Miami e o clima ficou de Bombonera. Entretanto, os argentinos só conseguiam defender e torciam para o tempo passar rápido. O Bayern tentava uma pressão em busca do ataque, mas tinha dificuldade em encontrar o espaço. Porém, quando ele apareceu, não desperdiçou. Após um bate-rebote pelo lado direito da área, Tha conseguiu conectar Kane, que fez o pivô para Olise chegar batendo colocando no canto, para botar os alemães na frente.

Laimer chegou a marcar o terceiro, mas a arbitragem pegou o impedimento. Olise quase marcou mais um, mas sua cobrança de falta foi pela rede falta. Com isso, o placar ficou em 2 a 1 e o sul-americanos conheceram a sua primeira derrota no Mundial.

BAYERN DE MUNIQUE 2 x 1 BOCA JUNIORS

Mundial de Clubes 2025 – Grupo C – 2ª rodada

Data e horário: sexta-feira, 20/06/2025, às 22h (de Brasília)

Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)

Gol: Harry Kane, 17’/1ºT (1-0); Merentiel, 20’/2ºT (1-1); Olise, 38’/2ºT (2-1)

BAYERN DE MUNIQUE: Neuer; Laimer, Tah, Stanisic e Guerreiro (Upamecano, 22’/2ºT); Kimmich, Goretzka (Pavlovic, 10’/2ºT), Olise e Coman (Sané, 22’/2ºT); Gnabry (Musiala, 10’/2ºT) (Thomas Muller, 36’/2ºT) e Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.

BOCA JUNIORS: Marchesín; Advincula, Di Lollo, Costa e Blanco; Belmonte (Alarcón, 23’/2ºT), Battaglia, Velasco (Zeballos, 23’/2ºT) e Carlos Palacios (Giménez, 23’/2ºT); Zenón (Braida, 13’/2ºT) e Merentiel (Saracchi, 34’/2ºT). Técnico: Miguel Russo.

Árbitro: Alireza Faghani (IRA/AUS)

Auxiliares: Anton Shchetinin (AUS) e Ashley Beecham (AUS)

VAR: Tatiana Guzmán (NCA)

Cartões amarelos: Goretzka (BAY); Advincula e Di Lollo (CABJ)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.