Bruno Lage, ex-Botafogo, discute com jogador do Benfica

O Benfica goleou o Auckland City e venceu pela primeira vez no Mundial de Clubes. Contudo, nem tudo foi festa. Apesar da vitória por 6 a 0 sobre os neozelandeses, o treinador Bruno Lage teve uma discussão com o meia Kökçkü durante o segundo tempo da partida.

O motivo da discussão foi a substituição do meia aos 15 minutos do segundo tempo. Afinal, Kökçkü deixou o gramado reclamando da decisão. O treinador português, no entanto, não gostou da postura do jogador. Assim, ambos discutiram com dedo em riste.

Para piorar a situação de Kökçkü, o seu substituto teve papel importante na vitória. Renato Sanches, que entrou no lugar do meia, marcou um gol dois minutos depois. Então, Bruno Lage se virou para o banco e disse algo a Kökçkü, que rebateu o treinador português.

Kökçkü demonstrou sua insatisfação com o pouco tempo de jogo no Mundial de Clubes. Afinal, o meia ficou no banco de reservas na estreia contra o Boca Juniors. Já diante do Auckland, quando o time português precisava de saldo de gols, ele foi acionado.

O jogo entre Benfica e Auckland chegou a ficar paralisado por mais de duas horas por causa das chuvas em Orlando. Quando recomeçou, Kökçkü ficou apenas mais 15 minutos em campo. O Benfica vencia por 2 a 0, depois fez mais quatro gols.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.