Remo e Paysandu disputam ‘Re-Pa 779’ pela Série B

Remo e Paysandu se enfrentam neste sábado, no Mangueirão, pela Série B do Brasileirão - (crédito: Fotos: Samara Miranda/Remo / Matheus Vieira/Paysandu)

O maior clássico paraense promete agitar a 13ª rodada da Série B do Brasileirão. Afinal, Remo e Paysandu se enfrentam neste sábado (21), às 18h30 (de Brasília), no Mangueirão, pelo Re-Pa 779. Será a 14ª vez que os rivais se enfrentam na segunda divisão nacional. O Papão leva vantagem no confronto direto com cinco vitórias, contra quatro do rival, além de outros quatro empates.

Remo e Paysandu se encontram em momentos distintos na Série B. Em sétimo lugar, o Leão soma 20 pontos e pode terminar a rodada no G4. Já o Papão, por sua vez, tem apenas uma vitória em 12 partidas e ocupa a lanterna, com sete pontos. Dessa forma, o clássico pode significar uma oportunidade de recuperar a confiança.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Disney+.

Como chega o Remo

Sonhando em retornar ao G4, o Remo precisa espantar a má fase. Afinal, venceu apenas uma das últimas cinco partidas. Nesta semana, o técnico António Oliveira chegou junto com boas notícias. Nomes como o lateral-direito Marcelinho e o atacante Janderson voltam a ficar à disposição, assim como o lateral-esquerdo Sávio e o zagueiro Klaus. Assim, ficam à disposição. Já Marrony pode estrear.

Como chega o Paysandu

Na lanterna do Brasileirão, o Paysandu chega para o clássico embalado. Afinal, conquistou a sua primeira vitória na Série B. Assim, o técnico Claudinei Oliveira deve manter a estrutura da equipe, mas pode fazer mudanças. Afinal, Denner e Anderson Leite, que foram contratados a pedido do treinador, podem aparecer no time titular.

Jogos da 13ª rodada da Série B

Sexta-feira (20)

Botafogo-SP 1×0 Chapecoense

América-MG x Criciúma

Sábado (21)

Avaí x Athletico-PR — 16h

Remo x Paysandu — 18h30

Ferroviária x CRB — 20h30

Domingo (22)

Coritiba x Cuiabá — 16h

Atlético-GO x Volta Redonda — 16h

Amazonas x Vila Nova — 18h

Segunda-feira (23)

Operário x Novorizontino — 19h

Goiás x Athletic — 21h

