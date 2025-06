Derrota do Boca encerra invencibilidade de sul-americanos no Mundial de Clubes

Terminou a sequência invicta dos sul-americanos no Mundial de Clubes. A derrota do Boca Juniors para o Bayern de Munique foi a primeira de uma equipe da América do Sul na competição. Consequentemente, o resultado marcou a primeira vitória europeia contra um time argentino ou brasileiro.

Até aqui, os sul-americanos entraram em campo dez vezes, com seis vitórias, três empates e a derrota xeneize. Em seis ocasiões, o confronto aconteceu contra europeus, com dois triunfos, de Botafogo e Flamengo, três empates e um revés.

Agora os brasileiros querem manter viva a força do continente e seguir sem derrotas. Neste sábado (21), o Fluminense enfrenta o Ulsan Hyundai para tentar manter a escrita na segunda rodada. Um resultado positivo do Tricolor pode aproximar os quatro representantes do Brasil de se classificarem juntos para a próxima fase do Mundial.

Até o final da fase de grupos, as equipes da América do Sul encaram os europeus mais duas vezes, ambas na última rodada. O Botafogo, que já bateu o PSG, enfrenta o Atlético de Madrid para garantir sua vaga na próxima fase. Já o River Plate encarará a Inter de Milão no encerramento da fase de grupos. Já os demais, terão compromissos com adversários da América do Norte, em duas oportunidades, da África, da Ásia e da Oceania.

