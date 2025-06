Juventus x Wydad: onde assistir, escalações e arbitragem

Após estrear com a segunda maior goleada do Mundial, a Juventus chega para a segunda rodada do Grupo G, neste domingo (22/6), visando praticamente garantir vaga nas oitavas de final do torneio. Será quando enfrenta o Wydad (MAR), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (USA), às 13h (de Brasília). Vejamos, então, como chegam os rivais para a partida.

Onde assistir

Os canais SporTV, CazéTV, Globoplay e DAZN transmitem a partir das 13h (de Brasília).

Como chega a Juventus

A moral está em alta na Velha Senhora. Afinal, a equipe massacrou o Al-Ain (EAU) por 5 a 0 na rodada inaugural, dando mostras de que pode avançar em primeiro na chave. Para garantir vaga antecipada, basta uma vitória aliada a triunfo do Manchester City no jogo contra o time emiradense. Dessa forma, os gigantes europeus ficariam com seis pontos e decidiriam em confronto direto a primeira colocação do grupo.

Para este jogo, o técnico Igor Tudor pode pintar com mudanças na equipe, visando poupar alguns jogadores para o duelo decisivo contra o City. Os desfalques conhecidos são quatro: O goleiro Perin, os zagueiros Cabal e Bremer, além do atacante Milik. Olho no trio de ataque, formado por Chico Conceição de um lado, Yildiz do outro e Kolo Muani no comando.

Como chega o Wydad

O Wydad, classificado por ter vencido a Liga dos Campeões da África em 2021/22, deu azar no sorteio e pegou dois gigantes europeus. Dessa forma, estreou com derrota para o Manchester City por 2 a 0, apesar de ter criado algumas oportunidades de gols. Assim, precisa pelo menos empatar para seguir acreditando numa possível vaga às oitavas de final.

O técnico Mohamed Amine Benhachem segue com os mesmos desfalques em relação à primeira rodada. Afinal, não pode contar com o zagueiro Ayoub Boucheta, nem com o atacante brasileiro Renan Viana. Falando nos brasukas, a equipe conta com o zagueiro Guilherme Ferreira como titular.

JUVENTUS x WYDAD

Mundial de Clubes 2025 – Grupo G – 2ª rodada

Data-Hora: 22/6/2025, domingo, 13h (de Brasília)

Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia (USA)

JUVENTUS: Di Gregório; Kalulu, Savona e Kelly; Costa, McKennie, Thuram e Cambiasso; Chico Conceição, Kolo Muani e Yildiz. Técnico: Igor Tudor

WYDAD: Benabid; Moufid, Meijers, Ferreira, Boutouil e Moufi; Amrabat, Zemraoui, Mourabik e Lorch; Mailula. Técnico: Amine Benhachem

Árbitro: Said Martinez (HON)

Auxiliares: Walter Lopez (HON) e Christian Ramirez (HON)

VAR: Não divulgado



