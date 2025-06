Manchester City x Al Ain: onde assistir, escalações e arbitragem

No sábado (22), às 22h (de Brasília), o Manchester City volta a campo no Mundial de Clubes para encarar o Al Ain, no moderno Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, pela segunda rodada do Grupo G da competição.

Após estrear com vitória sobre o Wydad, o time inglês quer confirmar o favoritismo e encaminhar a vaga para a fase eliminatória. Já o Al Ain, campeão asiático, entra pressionado após o tropeço na estreia para a Juventus e precisa de um bom resultado para manter vivo o sonho da classificação.

O confronto reúne dois projetos distintos: de um lado, o poder financeiro e técnico dos ingleses; do outro, a tradição recente dos Emirados no cenário continental. O jogo promete emoções interessantes para os espectadores.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo SporTV, na TV fechada, da CazéTV, no YouTube, e da DAZN, no streaming a partir das 22h (de Brasília).

Como chega o Manchester City

O Manchester City chega confiante para o duelo contra o Al Ain após uma estreia segura no Mundial de Clubes, vencendo o Wydad por 2 a 0 com atuação de destaque de Phil Foden. De fato, o meia inglês participou diretamente dos dois gols e foi o principal nome da partida, apesar da expulsão de Rico Lewis no fim do jogo ter gerado irritação em Pep Guardiola. A equipe inglesa demonstrou controle técnico e físico, confirmando o favoritismo no Grupo G e ficando a uma vitória da classificação às oitavas.

Mesmo com a ausência de Lewis, suspenso, Guardiola conta com diversas opções para preencher a lateral-direita, incluindo a improvisação de Matheus Nunes. Com toda a certeza, o treinador fará uso da profundidade do elenco, podendo até promover a estreia do lateral-esquerdo Rayan Ait-Nouri. Da mesma forma, a boa fase de jogadores como Doku e o desejo de evitar um confronto precoce com o Real Madrid reforçam a importância de mais uma atuação consistente nesta segunda rodada.

Como chega o Al Ain

O Al Ain chega pressionado e em situação delicada para enfrentar o Manchester City. A equipe sofreu uma dura goleada de 5 a 0 para a Juventus na estreia do Mundial de Clubes. O time dos Emirados Árabes ofereceu pouca resistência e viu sua sequência de sete partidas invictas — com seis jogos sem sofrer gols — ruir de forma preocupante. Desse modo, ocupando a lanterna do Grupo G, a equipe precisa de uma vitória improvável para manter chances de classificação. Sem dúvida, tal cenário exige um desempenho quase perfeito diante de um dos favoritos ao título.

Por fim, apesar do momento complicado, o técnico Vladimir Ivic não tem desfalques por lesão ou suspensão para o confronto. Assim sendo, é provável que o Al Ain entre em campo com uma postura mais cautelosa. Isto é, apostando em uma linha defensiva reforçada e tentando conter o ímpeto ofensivo do City. Apesar de ter sofrido os cinco gols da goleada, o experiente goleiro Rui Patrício deve ser novamente titular. Bem como sua retaguarda vai ser formada por cinco defensores, incluindo Fábio Cardoso, emprestado pelo Porto. O foco, neste momento, é evitar nova goleada e preservar a dignidade da equipe no torneio.

MANCHESTER CITY X AL AIN

Mundial de Clubes 2025 – Grupo G – 2ª rodada

Data-Hora: 22/6/2025, domingo, 22h (de Brasília)

Local: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (EUA)

MANCHESTER CITY: Ortega; Matheus Nunes, Khusanov, Gvardiol e Rayan Ait-Nouri; Gonzalez e Gundogan; Bobb, Echeverrie Phil Foden; Haaland. Técnico: Pep Guardiola

AL AIN: Rui Patrício; Traore, Ratnik, Rabia, Cardoso e Zabala; Kaku e Nader; Park; Chadli e Laba. Técnico: Vladimir Ivic

Árbitro: Mustapha Ghorbal (ALG)

Assistentes: Mokrane Gourari (ALG) e Abbes Akram Zerhouni (ALG)

VAR: Não divulgado

