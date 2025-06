Estes são os 10 jogos com maior público no Mundial de Clubes

Considerando as partidas do Mundial de Clubes até o fim desta sexta-feira (20/6), o duelo entre Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid lidera, com folga, o ranking de maiores públicos. O jogo terminou com vitória dos franceses por 4 a 0 e atraiu 80.619 torcedores ao Rose Bowl, estádio com capacidade para 89.762 pessoas — uma taxa de ocupação de 89,8%.

O número impressiona, mas o destaque em termos de média de público vai para o Hard Rock Stadium, em Miami. Em uma cidade com forte presença latina, apaixonados pelo futebol, os torcedores têm comparecido em peso: o estádio, com capacidade para 64.767 lugares, tem registrado ocupações acima de 98%. Dos cinco jogos com maior público, quatro aconteceram em Miami, reforçando o sucesso da competição na cidade americana.

Os clubes brasileiros também marcam presença na lista. A vitória do Flamengo sobre o Chelsea, nesta sexta (20), aparece em sexto lugar. Já o confronto entre PSG e Botafogo ocupa a sétima posição, enquanto Palmeiras x Porto surge em nono.

Veja a seguir o ranking atualizado dos 10 jogos com maior público no Mundial de Clubes:

Top10 Mundial de Clubes (Público)

PSG 4X0 Atlético de Madrid – 80.619 (Rose Bowl, Los Angeles)

Bayern 2×1 Boca Juniors- 63.587 (Hard Rock, Miami)

Real Madrid 1×1 Al-Hilal – 62.415 (Hard Rock, Miami)

Inter de Milão 0x0 Al Ahly – 60.927 (Hard Rock, Miami)

Boca Juniors 2×2 Benfica – 55.575 (Hard Rock, Miami)

Flamengo 3×1 Chelsea – 54.019 (Lincoln Financial, Filadélfia)

PSG 0x1 Botafogo – 53.669 (Rose Bowl, Los Angeles)

Seattle Sounders 1×3 Atlético de Madrid – 51.636 (Lumen Field, Seattle)

Palmeiras 0x0 Porto – 46.275 (Met Life, Nova Jersey)

Monterrey 1×1 Inter de Milão – 40.311 (Rose Bowl, Los Angeles)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.