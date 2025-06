Rival do Fluminense no Mundial tem dois desfalques por conta do exército

Jogadores do Ulsan ficaram fora do Mundial por conta do serviço militar na Coreia do Sul - (crédito: Foto: Yong Teck Lim/Getty Images)

O Ulsan Hyundai encara o Fluminense neste sábado (21/6), às 19h, pela segunda rodada do Super Mundial de Clubes, com uma história curiosa. Isso porque o time coreano não poderá escalar dois dos seus melhores jogadores. O lateral esquerdo Hyung-taek Cho e o meia-atacante Dong-gyeong Lee, ambos da seleção sul-coreana, estão fora do Mundial. Contudo, eles não são ausências por conta de suspensão, lesão ou indisciplina.

A dupla está cumprindo o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul, que é obrigatório para todos os homens adultos de até 28 anos. O lateral-esquerdo do Ulsan encerrou seu período na última terça-feira (17/6), mas o período de inscrição para o Super Mundial de Clubes já estava fechado. Ele está com o elenco nos Estados Unidos ajudando nos treinamentos, mas não encara o Fluminense.

A Coreia do Sul tem regras militares bastante rígidas, que obriga todos os homens ingressarem que é obrigatório para todos os homens adultos de até 28 anos. A regra se aplica para todos, como jogadores de futebol, atores de cinema e cantores de k-pop.

O caso mais famoso foi do atacante estrela Heung-min Son, do Tottenham, que escapou de interromper a carreira após ganhar a medalha de ouro nos Jogos Asiáticos, em 2018. Contudo, o período dos jogadores de futebol no exército é diferente.

Eles até passam pelo treinamento básico das forças armadas. Contudo, após este período, eles são enviados para defender o Gimcheon Sangmu, o time oficial do Exército. Assim, os atletas são cedidos gratuitamente para a equipe, que disputa a primeira divisão da Coreia do Sul e ocupa a terceira posição do campeonato nacional nesta temporada. Inclusive está a frente do Ulsan Hyundai nesta temporada.

