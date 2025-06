Oviedo ou Mirandés? Quem jogará na elite em 2025/26?

No jogo de ida o Mirandés (de vermelho) venceu por 1 a 0.Assim, joga pelo empate - (crédito: Foto: Divulgação Oviedo)

Neste sábado, 21/6, às 16h (de Brasília), o Real Oviedo e o Mirandés fazem um jogo decisivo. Afinal, definirá o último time classificado da Segunda Divisão da Espanha para La Liga 2025/26. A partida será no Estádio Carlos Tartiere, em Oviedo, que estará com seus 30.500 lugares ocupados.

Na partida de ida, o Mirandés venceu por 1 a 0 e, por isso, tem a vantagem do empate para conquistar o acesso inédito. Já o Oviedo precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a vaga no tempo normal — ou por um gol para levar a decisão à prorrogação.

Mais tradicional, o Real Oviedo não joga na elite há 24 anos. Nesse período, chegou até a disputar a quarta divisão, que é praticamente semiprofissional na Espanha. Por isso, o enorme interesse e mobilização dos torcedores pela volta à Primeira Divisão.O Oviedo já foi terceiro colocado do Espanhol (34/35) e jogou 38 temporadas na elite.

Do outro lado, o Mirandés, da cidde deMiranda de Ebro, em Castella, tenta alcançar um feito inédito: a primeira participação do Rubro-Negro em sua história na elite do futebol espanhol.

Carzola, a fera do Oviedo

Destaque do Oviedo, o veterano Carzola, de 40 anos, é aqueles mesmo que defendeicom sucesso no Arsenal.Além disso, tem 81 jogos pela seleção espanhola e foi bicampeão da Euro. Em 2008 e 2012.

“No jogo de ida, a equipe fez por merecer um resultado melhor, embora tenhamos começado da pior maneira. Depois, sim, tivemos chances. Agora é preciso virar o jogo em casa”, disse o jogador, que começou a carreira na base do Oviedo e voltou ao clube das Astúrias em 2023, para encerrar a carreira, como sonho de levá-lo de volta à elite.

Na temporada regular Segundona, Levante (79 pontos) e Elche (77) ficaram no Top2. Oviedo e Mirandés terminaram com 75 pontos, em terceiro e quarto lugares, respectivamente, e precisaram disputar os playoffs. O Mirandés eliminou o Racing Santander, enquanto o Oviedo passou pelo Almería.

Estes times entrarão nas vagas dos rebaixados Legánes, las Palmas e Valladolid, que não tem mais Ronaldo como chefão da SAF.

