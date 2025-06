Depay lança nova música exaltando título do Paulistão e alfinetando Neto

Memphis Depay lança música nova com a taça do Paulistão - (crédito: Foto: Reprodução)

O atacante Memphis Depay, do Corinthians, lançou nesta sexta-feira (20/6), sua nova música intitulada ”São Paulo freestyle”. A canção fala sobre a vivência do atacante holandês em pouco mais de oito meses na cidade. Contudo, o jogador também menciona acontecimentos que viveu dentro do Brasil como a conquista do Paulistão. Além disso, ele também aproveitou o ”single” para alfinetar o apresentador de TV e ídolo alvinegro, Neto.

“Neto pagando de doido, vai ver é paixão pelo “game”. Ou cada vez que mancha meu nome, suas contas estão sendo pagas”, diz um trecho da música.

Neto criticou o desempenho do atacante após a eliminação do Corinthians para o Barcelona, do Equador, na terceira fase da Pré-Libertadores. O ex-jogador disse na época que o holandês demonstrou “falta de vontade para jogar” e “andou em campo” durante a partida. O apresentador voltou a questionar o jogador após ele desempenhar abaixo contra o Huracán, na Copa Sul-Americana.

Ainda no videoclipe, Memphis desfila por uma rua com uma réplica do troféu do Campeonato Paulista e tira fotos com torcedores do Corinthians. Aliás, a taça representa o primeiro título do holandês pelo Timão. Na letra, ele diz que levou seis meses para quebrar um jejum de seis anos no Parque São Jorge.

“Minha vida nunca foi uma corrida. Eu estive nessa maratona. Peita do coringão, vejo todos cantando junto. Tô batendo forte, primeiro troféu já vem na linha. Levou seis anos e estou aqui há apenas seis meses…”, canta o atacante.

Memphis Depay tem uma carreira paralela como cantor e já tem mais de 20 músicas em seu repertório. Aliás, ele fez uma parceria com MC Hariel desde que chegou ao Brasil para lançar novas músicas.

