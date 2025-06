Torcida do Fluminense invade Times Square antes da partida contra o Ulsan

A torcida do Fluminense invadiu a Times Square, um dos locais mais icônicos de Manhattan, em Nova York, horas antes do duelo contra o Ulsan Hyundai. As equipes se enfrentam neste sábado (21/6), às 19h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela segunda rodada do Super Mundial de Clubes.

O bandeiraço, apoiado pelo clube, ao lado das principais torcidas no país americano, invadiu um dos principais pontos turísticos dos Estados Unidos. É a segunda vez que os adeptos do Fluminense promovem tal festa. Antes da estreia contra o Borussia Dortmund, os tricolores lotaram uma embarcação que cruzou o Rio Hudson. Cerca de mil torcedores estavam presentes.

BANDEIRAÇO da TORCIDA orcida do FLUMINENSE na Times Square.

???????????????? pic.twitter.com/dq3VXX74Yk — Daniel Macri ???????????????????????????????? (@Fluruguayo) June 21, 2025

Após uma exibição que arrancou elogios não só internos, como do adversário e da torcida, o Fluminense chega com moral para sua segunda partida no Mundial. Apesar de não ter saído com a vitória diante o Dortmund, na última terça (17/6), o time foi superior durante boa parte dos 90 minutos. O trio de meio-campo formado por Martinelli, Hércules e Nonato foi fundamental.

Mas, para o jogo contra o Ulsan – equipe de muito mais fragilidade em relação ao forte time alemão -, Renato Gaúcho pode optar por uma escalação mais ofensiva. Dessa forma, Paulo Henrique Ganso pode surgir na vaga de Nonato no setor. Isso porque, ao contrário do que ocorreu contra o Dortmund, o Fluminense deverá ter mais a posse de bola que o adversário.

Um provável Fluminense tem: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Ganso; Arias, Canobbio e Everaldo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.