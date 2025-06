Aposta do Atlético a longo prazo, Iván Román explica poucas chances com Cuca

Contratado pelo Atlético há três meses como uma aposta de média a longo prazo, o zagueiro chileno Iván Román amarga poucos minutos em campo desde sua chegada. Com a pausa no Campeonato Brasileiro para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, o jogador de 18 anos está de férias em seu país.

Em entrevista à TNT Sports Chile, o defensor detalhou o processo de adaptação e o planejamento do clube mineiro para seu desenvolvimento. Ele enfatizou que enfrenta o desafio com resiliência.

“Eu sabia que no começo seria difícil, mas tenho me adaptado bem. A mudança para a liga brasileira é muito diferente em comparação com a liga chilena. Foi falado de um projeto no qual eles iriam trabalhar comigo em todas as áreas. Fisicamente, mentalmente, futebolisticamente, para que eu esteja o mais preparado possível quando for minha vez de jogar”, iniciou o jovem atleta.

Román despontou para o futebol no Palestino e se viu convencido por um projeto individualizado. De acordo com ele, o plano para seu aperfeiçoamento nos aspectos físico, tático e mental foi apresentado antres mesmo de sua assinatura de contrato.

“Era um plano principalmente físico, tático e mental. Eles conversaram comigo que eu tinha que chegar, treinar, havia a possibilidade de jogar em divisões menores, mas foi apenas para avaliação. As partidas com o sub-20 não significam nada, foi só para ganhar ritmo e minutos”, explicou.

O zagueiro, mesmo pouco aproveitado por Cuca, afirmou que segue o plano à risca. Além disso, não se esquivou de fazer elogios à estrutura do Galo e ressaltar a confiança na comissão técnica e diretoria.

“O clube está realmente interessado em poder me fazer jogar, em que eu tenha meu espaço. Tenho um bom relacionamento com todas as pessoas lá”, concluiu.

Iván Román no Atlético

Iván Román custou 2 milhões de dólares (R$ 11,4 milhões na cotação de fevereiro, quando foi contratado) ao Atlético, que adquiriu 50% dos seus direitos econômicos. O chileno assinou vínculo até dezembro de 2029, o mais longo entre todo o elenco alvinegro naquele mês. Até o momento, foram apenas três partidas: no empate em 2 a 2 com o Vitória, em 13 de abril, pelo Brasileiro; no 1 a 1 com o Caracas-VEN, dez dias depois, pela Sul-Americana e, por fim, no 2 a 2 com o Mirassol, pela Copa do Brasil, em 26 de abril.

