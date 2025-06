Cria de Xerém, Tartá lembra passagem pelo Ulsan HD: ‘Carro não era problema’

Campeão brasileiro pelo Fluminense em 2010, Tartá jogou em times de muitos países como Japão, Tailândia, Irã e, curiosamente, Coreia do Sul, onde atuou entre 2014 e 2015 pelo Ulsan HD, adversário do Flu neste sábado (21), pela segunda rodada do Mundial de Clubes.

O ex-atacante, cria de Xerém, lembra que sua passagem pelo clube coreano foi muito boa financeiramente. Além do bom salário, tinha outra vantagem jogar no Ulsan HD: “Carro naquela época não era problema (risos). O carro foi logo a primeira coisa que ganhei na minha chegada lá, um bom carro da marca”, disse em entrevista ao “ge”.

Dessa forma, Tartá, que hoje em dia é comentarista da Flu TV, recorda o contexto que o fez parar em um país tão distante do Brasil.

“Na época que eu fui contratado pelo Ulsan eu estava jogando pelo Joinville, que estava na Série B. Eu fiz um bom estadual, e devido ao currículo também, por ter começado no Fluminense, eu acabei parando o radar desse time coreano. Surgiu a proposta e eu aceitei. Passei ali um período de mais ou menos um ano e meio, quase dois anos vivendo na Coreia. Financeiramente foi muito positivo para minha vida”, lembra.

Tartá fala sobre a estrutura do futebol do Ulsan

O cria de Xerém comentou, ainda, a respeito da estrutura do Ulsan e de como foi a recepção por lá. Assim, Tartá também frisou o peso da torcida local.

“A Coreia é um país que nós, brasileiros, não temos muito acesso, muita informação. Mas desde a minha chegada eu fiquei surpreendido, porque achei que encontraria maiores dificuldades. E não foi isso que encontrei. Encontrei uma equipe bem estruturada, encontrei estrutura de futebol, uma torcida apaixonada. Era até um pouco estranho, muitas vezes perdíamos os jogos e a torcida batia palmas, enaltecia. Isso é algo muito diferente do que a gente vivia aqui no Brasil, eu fui muito bem recebido por lá, foi muito feliz o período que estive ali”.

