Remo x Paysandu supera clássicos do Brasil e até Barcelona x Real Madrid. Saiba mais

Neste sábado (21), a partir das 18h30 (de Brasília), Remo e Paysandu passarão a escrever mais um capítulo de uma história que teve início em 14 de junho de 1914 e supera todos os clássicos mundiais em um ranking absolutamente relevante.

Ao entrarem no gramado do Mangueirão, pela 13ª rodada Série B do Brasileiro, os times ficarão frente a frente em situações distintas. O Remo oscila, mas ainda assim, ocupa a sétima posição com 20 pontos, a apenas um do G4. Já o Paysandu venceu a primeira na rodada anterior, embora ainda seja o lanterna, com sete somados.

Este será, portanto, o clássico de número 779 entre o Papão e Leão do Norte. No retrospecto geral, a vantagem é do time azulino, com 269 vitórias contra 246 do bicolor. Foram, ainda, 263 empates.

Desse modo, o Re-Pa aparece como o clássico que mais vezes ocorreu no futebol mundo afora. Supera, portanto, grandes rivalidades nacionais e internacionais.

De acordo com levantamento da ESPN, o clássico que mais ameaça o paraense em quantidade de jogos é o cearense. Afinal, Ceará e Fortaleza têm 165 jogos a menos. A longevidade do Re-Pa é tão considerável que até mesmo o tão famoso El Clásico entre Barcelona e Real Madrid passa distante de ser uma ameaça, com 260 duelos.

Do Top-10, aliás, nove são do futebol brasileiro. A exceção fica por conta de Nacional x Peñarol. O grande clássico uruguaio ocorreu em 573 ocasiões, constando em terceiro na lista.

Confira o Top-10 dos clássicos mais disputados

Remo x Paysandu: 778 vezes

Ceará x Fortaleza: 613

Nacional x Peñarol: 573

Sport x Santa Cruz: 572

Náutico x Sport – 568

ABC x América-RN: 561

Santa Cruz x Náutico: 536

CRB x CSA: 526 jogos

Cruzeiro x Atlético-MG: 507

Bahia x Vitória: 503

