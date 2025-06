Textor, sobre o Mundial: ‘Sul-americanos estão arrebentando os europeus’

Literalmente em casa, John Textor se diverte com o Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Na noite da última sexta-feira (20), o dono da SAF do Botafogo estava em uma fila de um bar em Venice Beach, em Los Angeles, para comprar pizza. Enquanto aguardava seu pedido, ele conversou com torcedores do River Plate e aproveitou para alfinetar os clubes europeus.

“Os sul-americanos estão arrebentando os europeus”, disse, enquanto ria com os argentinos.

Além disso, Textor teve que provar para os torcedores do River Plate que era o dono do Botafogo. Para isso, pegou o celular e mostrou uma foto com a taça. O momento foi registrado pelo influenciador Daniel Braune.

Essa é a segunda vez que Textor aparece publicamente na noite em Los Angeles. Após a vitória sobre o time francês, na última quinta, o estadunidense foi para um bar em Venice Beach, em Los Angeles, e estendeu as comemorações.

O Botafogo, de Textor, venceu o único europeu que enfrentou até agora: 1 a 0 sobre o PSG. Já o River Plate só enfrenta um rival do Velho Continente na terceira rodada do Grupo E – a Inter de Milão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.