Vice do Grêmio aponta dificuldade financeira: ‘Não vamos fazer contratações de impacto’

Sem participar do Mundial de Clubes, o Grêmio tenta se organizar para a volta das competições e já também pensa nas contratações. Porém, a expectativa do torcedor não deve estar voltada a nomes de peso. O vice-presidente de futebol do clube, Alexandre Rossato, afirmou que a condição financeira não permite “contratações de grande impacto”. Ele, aliás, afirmou estar ciente das deficiências do elenco.

“Vou para o Grêmio com muita alegria, mas tenho que me adaptar um pouco em função dos limites que se tem. Eu gostaria muito de formar um time com grandes contratações, mas acabamos não tendo”, disse ao ‘ge’ antes de complemenetar.

“Se eu não me engano, o Grêmio teve em torno de R$ 200 milhões a menos em 2022 no orçamento pelo fato de estar disputando a Série B. Isso tudo impacta para frente. Nós estamos ainda pagando a conta da Série B, que não se paga da noite para o dia”, relatou Rossato.

Diante dos problemas para investir, o vice de futebol disse que a criatividade e a procura em mercados alternativos são estratégias que a diretoria gremista deve adotar.

“Infelizmente, aumenta um pouquinho a chance de erro […] e também os jogadores ficam aguardando o final da janela para ver se tem alguma outra proposta mais interessante financeiramente”, explicou.

Neogociação do Grêmio por Adryelson e Caíque

O dirigente também abordou sobre a possível contratação do zagueiro Adryelson, ex-Botafogo e que hoje está no Anderlecht, da Bélgica. Ele indicou que o Grêmio não deve realizar uma proposta ao jogador por conta dos altos valores.

A busca por um zagueiro é uma das prioridades da direção, especialmente após saídas e lesões no setor defensivo. O clube também quer manter a responsabilidade financeira, sem abrir mão da qualidade do elenco.

Já em relação ao volante Caíque, do Juventude, o discurso é de tranquilidade e de espera por uma resposta. O Grêmio, afinal, já fez uma oferta para a contratar o jogador.

