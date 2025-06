Novo uniforme do Vasco ‘vaza’ em show no Rio de Janeiro

Rapper Luccas Carlos com o novo uniforme do Vasco - (crédito: Foto: Reprodução)

A nova camisa do Vasco, que provavelmente será a última produzida pela Kappa, vazou no show do cantor Luccas Carlos na última sexta-feira (20), no Circo Voador, centro do Rio de Janeiro. O uniforme será lançado pelo clube no dia 27 de junho. O uniforme conta com gola polo e detalhes escritos “1898”. Por outro lado, tem uma semelhança com a camisa branca e não tem a tradicional faixa nas costas.

O novo uniforme é uma estratégia de marketing para despertar a curiosidade dos torcedores. É uma estratégia similar a utilizada pela Adidas na Copa de 2022, quando divulgou a camisa da Espanha e Alemanha através de influenciadores. A informação é do “ge”.

O clube vem divulgando teasers da campanha nas redes sociais para promover a nova linha do uniforme. O lançamento oficial está marcado para a próxima sexta-feira. O clube não se manifestou sobre o vazamento do uniforme.

O Vasco, aliás, já encaminhou acerto com a Nike. A expectativa, aliás, é de que a empresa norte-americana vista a camisa cruz-maltina já no início de 2026. O Cruz-Maltino tende a ser o principal clube da Nike no Brasil. A ideia da empresa é explorar o potencial vascaíno para voltar com força ao mercado brasileiro.

