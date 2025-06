Santos tem o retorno de Nathan, mas jogador deve novamente ser negociado

O Santos deve receber de volta em seu elenco o lateral-direito Nathan, que estava emprestado ao Internacional. Contudo, mesmo procurando reforçar o setor, o defensor não deve permanecer no Peixe. o atleta e o staff do jogador, inclusive, já está trabalhando no mercado por um novo empréstimo.

Nathan não conseguiu engrenar no Internacional. Ao todo foram apenas quatro jogos em pouco mais de 11 meses no clube gaúcho. Aliás, o Colorado chegou a cogitar devolver o lateral antes do fim do vínculo. Mas o Peixe não aceitou e ele acabou virando opção no banco nas últimas partidas da equipe de Porto Alegre

O lateral-direito chegou na Vila Belmiro em agosto de 2022 e atuou por 33 partidas pelo Santos. Contudo, nunca se consolidou com os treinadores que passaram. Inclusive levou multa em um episódio que foi encontrado na balada por torcedores do Alvinegro e que cobraram atletas pela fase ruim que a equipe vivia.

Assim, o Santos segue sua saga atrás de um novo lateral-direito. Recentemente, o Peixe negociou a saída de Leo Godoy, que vai defender o Independiente, da Argentina, no restante da temporada. Contudo, como resposta, tem negociações avançadas para contratar Igor Vinícius, do São Paulo. Além disso, o técnico Cleber Xavier conta com JP Chermont e Aderlan para o setor.

Revelado no Vasco, o lateral surgiu como promessa no clube carioca e acabou indo para a Europa muito cedo. Foi para o Boavista (Portugal) até a contratação do Santos. Contudo, nunca conseguiu render no futebol brasileiro.

