Aproveitamento do Internacional com Roger contra times da elite caiu para 45%

O elogiado trabalho de Roger Machado no Internacional não tem tido os bons resultados de antes. Em 2024 – quando o treinador assumiu o time -, o aproveitamento foi de 60,25%. Por outro lado, neste ano, o desempenho contra times de primeira divisão do Brasileirão caiu para 45,45%

No ano passado, quando o Roger assumiu no lugar de Eduardo Coudet, comandou o Colorado em 26 partidas. Assim, foram 13 vitórias, oito empates e cinco derrotas. Todas pelo Brasileirão e uma contra o Rosario Central, pela Sul-Americana.

Já nesta temporada, o Inter disputou 22 jogos contra times da elite do futebol nacional. Ganhou sete, empatou nove e perdeu seis. O aproveitamento está em 45,45%.

Em entrevista recente, Roger comentou a situação. Primeiramente, o treinador exaltou a força do grupo e ainda lembrou os feitos do ano passado.

“O grupo e o trabalho são capazes de reverter. Foram eles que nos trouxeram desde o ano passado, com a retomada do Brasileirão e o título do Gauchão invicto”, disse Roger.

O Internacional está em três competições simultâneas: Conmebol Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil.

