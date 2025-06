Inter de Milão sofre, mas vence de virada o Urawa Reds pelo Mundial

No sufoco e com muita luta, a Inter de Milão conquistou a sua primeira vitória no Mundial de Clubes. Neste sábado (21), os italianos, desta vez, empataram com o Urawa Reds, do Japão, por 2 a 1, pela segunda rodada do Grupo E, no Lumen Field, em Seattle. Watanabe abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo. No entanto, Lautaro Martínez e Carboni marcaram no fim da segunda etapa para os italianos. O time de Cristian Chivu teve maior posse de bola e abusou dos cruzamentos, enquanto os adversários se seguraram até onde conseguiram.

Com o resultado, a Inter de Milão pula para liderança do grupo, com quatro pontos, um a mais que o River. O Urawa Reds, porém, perde a segunda na competição. Agora, os times focam na última rodada da fase de grupos. A equipe italiana encara o River Plate na quarta-feira (25), às 22h, no Seattle Field. Do outro lado, os japoneses enfrentam o Monterrey também no mesmo dia e horário, no Rose Bowl.

Faltou criatividade aos italianos

A Inter de Milão teve quase toda a posse de bola dos primeiros 47 minutos, mas quem saiu na frente do placar foi o Urawa Reds. Na primeira – e única – descida do time japonês, aos 10 minutos, Kaneko fez bonita jogada pela direita e viu Watanabe entrando livre na marca do pênalti. Ele cruzou rasteiro para o meia completar no canto do gol. Depois disso, o time italiano fez de tudo para chegar ao empate, e a chance mais perigosa foi aos 18 minutos, em cabeçada no travessão de Lautaro Martínez. Sem criatividade, os Nerazzurri abusaram dos cruzamentos para a área e não conseguiram balançar as redes.

E mais cruzamentos…

Na volta para a segunda etapa, a Inter de Milão voltou com dois mudanças. O jogo ficou da mesma maneira. Os milanenses ficaram com a posse de bola, seguiram com diversos cruzamentos e com poucas finalizações de fora da área. Afinal, Asllani e Dimarco desperdiçaram chances. Mas a melhor chance foi com Mkhitaryan. O jogador recebeu passe de Barella na marca do pênalti, mas virou demais o pé e mandou para fora. Por sua vez, o Urawa Reds, assim, buscou se proteger e apostou nos contra-ataques.

Lautaro abre o caminho para virada suada

Com mais de 40 cruzamentos, pelo menos tinha que dar certo. O argentino aproveitou cobrança de escanteio na primeira trave, brigou com a marcação e deu uma “puxeta” para finalizar. O goleiro foi pego de surpresa e não conseguiu fazer a defesa. Depois disso, a Inter de Milão, afinal, se animou para tentar a virada. Bastoni se estica todo para tentar escorar na segunda trave, mas não chega bem para finalização. No fim, o cria da Inter, Carboni, aproveitou sobra de um cruzamento e empurrou para o fundo das redes já nos acréscimos.

INTER DE MILÃO 2×1 URAWA RED DIAMONDS

Mundial de Clubes 2025 – Grupo E – 2ª rodada

Data: 21/6/2025 (sábado)

Local: Lumen Field, em Seattle (EUA)

Gols: Watanabe, 10’/1° (0-1); Lautaro Martínez, 32’/2°T (1-1) e Carboni, 46’/2°T (2-1)

INTER DE MILÃO: Sommer; Darmian, De Vrij, Carlos Augusto; Zalewski (Mkhitaryan, intervalo), Barella, Asllani (Carboni, 27’/2°T), Luis Henrique (Sucic, 40’/2°T), Dimarco (Bastoni, 27’/2°T); Esposito (Francesco Esposito, intervalo) e Lautaro Martinez. Técnico: Cristian Chivu.

URAWA RED DIAMONDS: Nishikawa; Hirokazu Ishihara, Danilo Boza, Marius Hoibraten, Yoichi Naganuma (Ogiwara, 41’/2°T); Samuel Gustafson (Haraguchi, 41’/2°T), Kaito Yasui, Takuro Kaneko (Sekine, 19’/2°T), Matheus Savio (Thiago Santana, 34’/2°T); Ryoma Watanabe e Yusuke Matsuo (Matsumoto, 34’/2°T). Técnico: Maciej Skorza.

Árbitro: Dahane Beida (MTN)

Assistentes: Jerson Emiliano Dos Santos (ANG) e Stephen Yiembe (KEN)

VAR: Hamza El Fariq (MAR)

Cartão Amarelo: Sekine, Thiago Santana (URD)

