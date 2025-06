Com golaço do meio-campo, Athletico-PR supera Avaí e se aproxima do G4 da Série B

Com direito a um golaço antológico, o Athletico-PR venceu por 2 a 1 o Avaí neste sábado (21), em duelo direto por uma vaga no G4 da Série B do Brasileiro, pela 13ª rodada. Luiz Fernando abriu o placar no primeiro tempo, e Renan Peixoto ampliou na etapa final depois de recuperar a bola antes do meio de campo, perceber o goleiro adiantado e anotar uma pintura na Ressacada. O Avaí esboçou uma reação quando Marquinhos Gabriel descontou pouco depois.

O resultado faz o Furacão ultrapassa o rival catarinense, com os mesmos 20 pontos. Os paranaenses passam para a sexta colocação, encostando nos primeiros colocados. O Leão aparece em sétimo na tabela. Pela primeira vez nesta edição, o time rubro-negro engata uma sequência de dois triunfos.

Na próxima rodada, o Avaí visita o Criciúma na próxima sexta (27), às 21h30, no Heriberto Hülse. no dia seguinte, às 18h30, o Athletico faz o clássico estadual contra o Coritiba.

Jogos da 13ª rodada da Série B

Sexta-feira (20)

Botafogo-SP 1×0 Chapecoense

América-MG 1×1 Criciúma

Sábado (21)

Avaí 1×2 Athletico-PR

Remo x Paysandu — 18h30

Ferroviária x CRB — 20h30

Domingo (22)

Coritiba x Cuiabá — 16h

Atlético-GO x Volta Redonda — 16h

Amazonas x Vila Nova — 18h

Segunda (23)

Operário x Novorizontino — 19h

Goiás x Athletic — 21h

