Santos usa dinheiro da venda de Soltedo para pagar dívidas do dia a dia

O Santos não deve usar o dinheiro da venda de Soteldo para trazer nenhum reforço para o restante da temporada. Muito pelo contrário. A quantia recebida pela saída do atacante venezuelano entrou para o ”fluxo de caixa” do clube. Ou seja, o Peixe vai usar o valor para pagar as contas.

O Peixe vendeu Soteldo ao Fluminense por R$ 15 milhões, além de possíveis R$ 5,5 milhões se o clube carioca não negociar o atacante até dezembro deste ano. O Tricolor Carioca já pagou uma parte e pagará o restante em parcelas. Contudo, a quantia será direcionada para pagar as contas do dia a dia.

Há dívidas de curto prazo a serem pagas para evitar punições da Fifa, como débitos por João Basso, Pedro Caixinha e Jean Lucas. O caso mais preocupante é o do zagueiro, já que o Santos precisa pagar R$ 15,9 milhões ao Arouca, de Portugal, até terça-feira (24/6).

Aliás, o presidente Marcelo Teixeira costuma dizer que o Santos “saiu da UTI” financeiramente, mas a dificuldade continua. O Peixe gasta mais do que arrecada mensalmente. Assim, chegadas para o restante da temporada vão acontecer apenas através de jogadores que estão livre no mercado ou por empréstimo.

O Peixe também só deve ir atrás de reforços caso faça uma nova venda. JP Chermont e Vinícius Zanocelo estão sendo sondados pelo mercado europeu. Gabriel Brazão também desperta o interesse do exterior, mas este deve ficar no clube.

