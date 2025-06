Ex-Corinthians marca no último lance, converte pênalti e é eleito craque da partida na China

O brasileiro Dawhan foi o grande protagonista da classificação do Beijing Guoan às quartas de final da Copa da China. Em um jogo dramático diante do Dalian Zhixing, o volante ex-Corinthians marcou nos acréscimos do tempo regulamentar, converteu sua cobrança na disputa por pênaltis. Além disso, foi eleito o melhor jogador em campo.

A partida, realizada nesta semana, terminou empatada em 1 a 1 no tempo normal — placar que se manteve durante a prorrogação. Contudo, nos pênaltis, o Beijing levou a melhor por 6 a 5 e avançou de fase.

Assim, foi justamente Dawhan quem manteve as esperanças do time acesas ao balançar as redes aos 46 minutos do segundo tempo, levando a decisão para os tiros da marca da cal.

“Muito feliz pela nossa classificação para as quartas de finais da Copa da China. O nosso time mostrou muita força de vontade e garra para buscar esse resultado praticamente no último minuto. Depois conseguimos manter o nível na prorrogação e garantimos a classificação nos pênaltis”, declarou.

Formado nas categorias de base do Corinthians, Dawhan também passou por CSA, Ponte Preta e Juventude antes de se transferir ao futebol asiático. Por outro lado, no Beijing Guoan, vem sendo um dos pilares da equipe.

Dessa forma, com o gol decisivo, o volante chegou ao seu segundo tento na temporada — ambos marcados na Copa da China —, além de já ter distribuído duas assistências em 14 partidas.

Boa fase na China

O bom momento de Dawhan reflete também na campanha da equipe na Super Liga Chinesa. O Beijing lidera a competição com 32 pontos e se mantém invicto na temporada, um feito raro no futebol nacional.

“Graças a Deus estamos fazendo uma temporada muito sólida até aqui, temos um grupo muito forte e comprometido que tem feito bons jogos e conquistado excelentes resultados. Sabemos o quanto é difícil manter esse nível de atuação e sem perder ainda por cima, mas o nosso foco é sempre na próxima partida e esperamos aumentar essa boa sequência e manter a liderança na liga e seguir avançando na copa”, completou o jogador.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.