Brasil e Polônia empatam em jogo com craques do futebol mundial

Em jogo festivo e com presença de lendas, Brasil e Polônia empataram por 2 a 2, neste sábado, no estádio ?l?ski na Cracóvia. Diego Souza e André Santos marcaram para os brasileiros. As duas equipes buscaram a vitória a todo momento, mas com muita leveza dentro de campo pelo jogo de ser festivo.

Os ingressos ficaram totalmente esgotados para o duelo festivo. É mais um jogo que pertence ao “Ronaldinho Show Tour, que passa por vários países”. O astro do futebol mundial, afinal, foi a principal estrela do embate entre as “seleções”.

Elencos

BRASIL: Helton, Kleberson, Anderson Polga, Roberto Assis, Carlos Gamarra, Amaral, Maicon, André Santos, Edmilson, Ronaldinho, Gabriel Gubela, Tassio, Rodrigo Costa, Roger Guerreiro, Diego Souza, Diguinho, Josué, Grafite, Aldair.

POLÔNIA: Artur Boruc, Micha? ?ew?akow, Dariusz Wosz, Jakub Wawrzyniak, Krzysztof M?czy?ski, Kamil Wilczek, ?ukasz Piszczek, Adam Kokoszka, S?awomir Peszko, Marcin Wasilewski, ?ukasz Szuka?a, Jakub B?aszczykowski, Tomasz Jod?owiec, Pawe? Bro?ek, Maciej ?urawski, Adrian Mierzejewski, Tomasz Frankowski, Igor Lewczuk.

