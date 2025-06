Fluminense sofre contra Ulsan, mas consegue virada e lidera grupo do Mundial

De forma dramática, o Fluminense venceu de virada o Ulsan HD por 4 a 2, neste sábado (21), pela segunda rodada do grupo F do Mundial de Clubes, no MetLife Stadium. Arias fez um golaço de falta, mas Lee Jin-Hyun e Won-Sang colocaram os coreanos na frente do placar ainda no primeiro tempo. Na etapa final, o Tricolor teve mudanças e conseguiu a virada com Nonato, Freytes e Keno. A equipe tricolor se recuperou e conquistou uma vitória importante para seguir vivo na competição.

Com o resultado, o Fluminense assume a liderança da chave, com quatro pontos, por conta da diferença do saldo de gols sobre o Borussia Dortmund. Do outro lado, o Ulsan HD, assim, perdeu mais uma e se despede da competição. Agora, os times focam na última rodada da fase de grupos. A equipe tricolor encara o Mamelodi Sundowns na quarta-feira (25), às 16h (de Brasília), em Miami. Do outro lado, os sul-coreanos enfrentam o Borussia Dortmund, no mesmo dia e horário, no TQL Stadium.

Golaço de Arias e ‘teto preto’

O Fluminense dominou boa parte do primeiro tempo diante do Ulsan HD, mas sofreu com a desatenção no fim e foi para o intervalo atrás do placar. Com apenas um minuto de jogo, Paulo Henrique Ganso arriscou duas vezes e fez o goleiro adversário. Pouco tempo depois, Cano e Serna também tiveram oportunidades de balançarem as redes. Se com bola rolando a bola não estava dando certo, a alternativa foi com a bola parada. Em linda cobrança de falta, Arias acertou o ângulo do goleiro Jo Hyeon-Woo e abriu o placar para o tricolor e explodir a torcida presente. No entanto, em um erro de passe culminou em contra-ataque e gol dos coreanos. Lee Jin-Hyun aproveitou o cruzamento de Won-Sang e deixou tudo igual no primeiro chute. No fim do jogo, Guga errou na devolução após lateral, e Won-Sang aproveitou cruzamento e marcou o gol da virada.

‘Time de Guerreiros’

Na segunda etapa, Renato Gaúcho voltou com Everaldo no lugar de Ganso para tentar buscar a virada. No entanto, não surtiu efeito. O time, afinal, não se encontrava dentro de campo e com muitos erros de passe. Além disso, o Hulsan HD quase ampliou com Won Sang. Desta maneira, o Tricolor teve novas mudanças: Nonato e Keno. O volante deu vida ao meio-campo do time e deixou tudo igual após zaga coreana afastar mal a bola. Na sequência, Cano quase virou em cabeçada, mas a bola foi para fora. O Flu retomou o controle e começou a pressionar para tentar uma virada no jogo. E o gol saiu de um herói improvável. Aos 37 minutos, Cano errou a finalização, mas a sobrou para Freytes – de frente para Hyeon-Woo – marcar seu primeiro gol pelo Fluminense. Já nos acréscimos, Keno marcou de cabeça após cruzamento perfeito de Arias.

FLUMINENSE 4×2 ULSAN HD

Mundial de Clubes 2025 – Grupo F – 2ª rodada

Data: 21/6/2025, sábado

Local: MetLife Stadium, Nova Jersey (USA)

Gols: Jhon Arias, 27’/1°T (1-0); Lee Jin-Hyun, 36’/1°T (1-1); Won-Sang, 47’/1°T (2-1); Nonato, 20’/2°T (2-2), Freytes, 37’/2°T (3-2) e Keno, 46’/2°T (4-2)

FLUMINENSE: Fábio; Guga (Samuel Xavier, 40’/2°T), Thiago Silva, Freytes, Gabriel Fuentes; Martinelli (Nonato, 13’/2°T), Hércules, Ganso (Everaldo, intervalo); Arias, Kevin Serna (Keno, 13’/2°T) e Germán Cano (Bernal, 40’/2°T). Técnico: Renato Gaúcho.

ULSAN HD: Jo Hyeon-Woo; Trojak, Kim Young-Gwon, Lee Jae-ik (Lee Chung-Yong, 39’/2°T) e Kang Sang-Woo (Choi Seok-Hyeon, 17’/2°T); Ko Seung-Beom (Heo Yool, 38’/2°T), Bojanic (Jung Woo-Young, 39’/2°t), Lee Jin-hyun e Ludwigson; Um Won-Sang (Lacava, 28’/2°T) e Erick Farias. Técnico: Kim Pan-Gon.

Árbitro: Michael Oliver (ING)

Auxiliares: Stuart Burt (ING) e James Mainwaring (ING)

VAR: Alejandro José Hernández Hernández (ESP)

Cartão Amarelo: Keno (FLU)

