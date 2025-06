Arias admite 1° tempo abaixo do Fluminense: ‘Deixamos de fazer muita coisa’

Arias comemora vitória dramática do Fluminense no Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

O Fluminense venceu o Ulsan por 4 a 2, pela segunda rodada do Grupo F do Mundial de Clubes. Eleito mais uma vez o craque da partida, Arias, que marcou um golaço de falta ainda no primeiro tempo, analisou a atuação tricolor e reconheceu a melhora no segundo tempo após apagão do time ainda na etapa inicial.

“A gente sabia que, com todo respeito ao Ulsan, o gol foi uma desatenção nossa. A gente tentou consertar, falamos muito no intervalo. Eu acho que deixamos de fazer muita coisa que a gente combinou no primeiro tempo. E o resultado foi que tivemos que correr atrás do placar. Isso é chato no futebol. Em jogo que você tem a responsabilidade é muito chato sair atrás, tem que fazer o triplo de força”, disse antes de complementar.

“A gente tentou consertar. Claramente que, com a cabeça quente, é um pouco mais complicado, você fala coisas que não deveria falar ou tende a ser um pouco negativo e exagerado. Mas eu reafirmo o que eu falei: fizemos um primeiro tempo abaixo do que podemos fazer. Conseguimos melhorar no segundo tempo, conseguimos sair vitorioso e sair primeiro do grupo que era o objetivo hoje”, finalizou.

O Fluminense, assim, é o líder do grupo com quatro pontos, mesma pontuação do Borussia Dortmund. O Tricolor leva vantagem nos critérios de desempate. O Mamelodi Sundowns, afinal, é o terceiro colocado, com três pontos. O Ulsan HD não pontuou.

