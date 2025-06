Renato elogia poder de reação do Fluminense: ‘Não tem mais futebol fácil’

O técnico Renato Gaúcho valorizou a postura do Fluminense no segundo tempo em Nova Jersey. Depois de abrir o placar, o time sofreu a virada no primeiro tempo e marcou três gols na etapa final para garantir a vitória sobre o Ulsan HD, pela segunda rodada do grupo F do Mundial de Clubes.

“Começamos bem, depois demos uma caída, o adversário se aproveitou e virou. Conversamos no vestiário, organizamos o time novamente, empatamos, conseguimos o gol da vitória, depois fizemos o quarto, que nos deu tranquilidade. Acho que valeu, principalmente pela atitude do grupo no segundo tempo, de virar um jogo tão difícil – destacou Renato, que completou:

“Não tem mais futebol fácil para ninguém. Você tem que estar concentrado, focado durante os 90 minutos, porque, no momento que você desfoca, as coisas acontecem. Foi o que aconteceu no final do primeiro tempo. Não ficamos focados como deveríamos e tomamos a virada. No intervalo, nós conversamos e voltamos com outra atitude no segundo tempo e conseguimos a vitória, que nos dá uma tranquilidade a mais”, disse o treinador.

Agora, o Fluminense volta a campo na próxima quarta-feira, às 16h (de Brasília), para enfrentar o Mamelodi Sundowns, em Miami. A equipe tricolor precisa de apenas um empate avançar às oitavas de final.

“O importante era fazer nosso dever hoje, conseguir a vitória. A partir de amanhã começamos a pensar na última partida, o que a gente precisa, porque nosso objetivo é conseguir a classificação”, acrescentou Renato.

Mais de Renato Gaúcho:

Conversa no vestiário: “No intervalo, corrigi algumas coisas, cobrei outras, porque a coisa que mais converso com meu grupo é para eles ficarem focados nos 90 minutos. No momento que você não fica focado no trabalho, as coisas acontecem. Não ficamos focados como deveríamos e tomamos a virada. Um jogo que, teoricamente poderíamos ter saído com a vitória no intervalo, a gente complicou”.

Tom da conversa: “Tem coisas que ficam no vestiário, entre eu e o grupo. Às vezes a gente precisa levantar a voz, cobrar um pouco mais forte, porque as coisas que aconteceram, no momento que tomamos a virada, foram exatamente as coisas que cobro deles. Eles têm os 90 minutos mais os acréscimos para ficarem focados. No momento que você não foca no trabalho, se um ou dois deixa de focar, as coisas acontecem e você sai de uma competição porque não teve foco necessário”.

