Fifa atualiza relatório e coloca o Flamengo como campeão brasileiro de 87

Na última quarta-feira (18), a Fifa divulgou um estudo sobre os 32 clubes que disputam o Super Mundial de Clubes dos Estados Unidos e não contabilizou o Campeonato Brasileiro de 1987 na lista das glórias do Flamengo. Diante da pressão, a entidade máxima do futebol atualizou, então, o relatório e incluiu o torneio entre as conquistas do Mais Querido.

No telão do Estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, antes da vitória do Rubro-Negro sobre o Chelsea por 3 a 1, pela segunda rodada da fase de grupos, a Fifa exibiu o Mengo com oito títulos do Brasileirão. A saber: 1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019 e 2020.

A alteração da Fifa, porém, vai na contramão da decisão do Superior Tribunal Federal (STF). A instância máxima do Poder Judiciário do Brasil considera o Sport como o legítimo dono da taça de 1987.

O Flamengo ainda tenta o reconhecimento de campeão de 87 na Justiça. A briga dura anos. Em 2011, a CBF colocou o Mais Querido como campeão nacional daquele ano ao lado do Sport. A CBF argumentou que foram dois campeonatos disputados naquela temporada.

Não satisfeitos, os pernambucanos entraram com uma ação no Tribunal Regional Federal de Pernambuco e conseguiram anular a decisão da CBF. O Flamengo foi ao TJ (Superior Tribunal de Justiça) e o caso foi parar no STF, que negou os recursos dos cariocas e manteve o Leão da Praça da Bandeira como o dono da taça.

