Paysandu vence o clássico contra o Remo

Paysandu respira no Brasileiro da Série B. Mas luta é inglória - (crédito: Foto: Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Paysandu venceu o clássico de Belém do Pará contra o Remo por 1 a 0, neste sábado (21), no Mangueirão, pela 13ª rodada desta edição da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o triunfo, o Papão melhora sua situação na Segundona, mas ainda está no Z4 da competição nacional. O time, agora, ocupa a 18ª colocação, com somente dez pontos.

Já o Remo, que mirava o G4, ficou na oitava colocação, com 20.

O gol da vitória do Paysandu, que foi visitante no encontro contra o arquirrival, foi marcado por Diogo Oliveira, aos 27 minutos da etapa complementar.

O Paysandu volta a campo somente no dia 20, em casa, na Curuzu, contra a Ferroviária. Já o Remo sai do Pará e visita o Athletic Club, na Arena Sicredi, em São João Del Rey.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.