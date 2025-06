River Plate e Monterrey empatam, e Grupo E do Mundial fica indefinido

River Plate e Monterrey ficam no 0 a 0 pela segunda rodada do Mundial de Clubes - (crédito: Foto: divulgação/FIFA)

No palco em que o Brasil foi tetracampeão mundial, River Plate (ARG) e Monterrey (MEX) repetiram o placar da final contra a Itália: 0 a 0. Jogando no Rose Bowl, em Los Angeles (EUA), os times fizeram um jogo muito faltoso e não conseguiram balançar as redes neste sábado (21/6), pela segunda rodada do Grupo E do Mundial de Clubes.

O resultado, aliás, deixa argentinos e mexicanos vivos por vaga nas oitavas, no que pode ser um empate triplo na rodada final. Há até mesmo a possibilidade dos cartões amarelos definirem os dois classificados da chave, que ainda conta com Inter (ITA) e Urawa Red (JAP) – este, já eliminado.

Primeiro tempo

A etapa inicial, contrariando a vasta maioria da competição até o momento, foi de baixa qualidade. Os times, afinal, mais procuravam encerrar as jogadas adversárias, abusando das faltas e criando pouco. Não à toa, o árbitro Slavko Vincic (SVN) distribuiu quatro amarelos só nos primeiros 45 minutos, sendo três para o River.

Os argentinos, aliás, foram os que chegaram mais perto do gol. Já nos acréscimos, o zagueiro Martínez Quarta surgiu livre na área após escanteio e se viu com bastante espaço para chutar. No entanto, “zagueirou” e mandou direto para fora, desperdiçando a única oportunidade do primeiro tempo.

Segundo tempo

Após o intervalo, o Monterrey não se achava em campo, com o River crescendo de produção. Em uma das melhores oportunidades, o craque Mastantuono recebeu na ponta direita, cortou para dentro e chutou no ângulo. Andrada (ex-Boca Juniors) jogou para escanteio. O Monterrey, de Domènec Torrent, promoveu três mudanças ao mesmo tempo, trocando a formação da equipe e implementando os três zagueiros.

No entanto, a substituição do River Plate mexeu mais com o jogo. Borja, ex-Palmeiras e Grêmio, entrou e teve duas chances claras. Ambas, porém, defendidas por Andrada, que salvou os mexicanos. No fim, já nos acréscimos, ainda houve tempo para Castaño, do River, parar contra-ataque e levar o segundo amarelo, indo para o chuveiro mais cedo.

Próximos passos

Apesar de liderar o grupo, com quatro pontos, o River Plate se complica com o empate. Afinal, enfrenta a Inter de Milão na próxima rodada – quarta-feira (25/6), às 22h (de Brasília), com o Monterrey (dois pontos) pegando o “saco de pancadas” Urawa Red (JAP). Dessa forma, precisaria ao menos segurar um empate contra os italianos para ficar perto da vaga às oitavas de final.

O Monterrey vai a dois pontos e também pode chegar aos cinco pontos caso vença o Urawa. Se isso ocorrer, a definição dos classificados sairia dependendo de como será o hipotético empate entre River e Inter. Já se for 0 a 0, o Monterrey passa (mais gols feito dentro do “grupo” do empate triplo). Caso seja 1 a 1, a disputa entre o trio será nos cartões amarelos. Já se terminar 2 a 2 para cima, River e Inter avançam.

RIVER PLATE 0 x 0 MONTERREY

Mundial de Clubes 2025 – Grupo E – 2ª rodada

Data e horário: 21/6/2025, sábado, 22h (de Brasília)

Local: Rose Bowl Stadium, Los Angeles (EUA)

Público presente:

Gols: Flaco López, 13’/2ºT (1-0);

RIVER PALTE: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Díaz e Acuña; Enzo Pérez (Kranevitter, 38’/2ºT), Galoppo (Fernández, 26’/2ºT) e Castaño; Mastantuono (Pity Martínez, 38’/2ºT), Colidio e Meza (Borja, 26’/2ºT). Técnico: Marcelo Gallardo.

MONTERREY: Andrada; Aguirre, Medina, Sergio Ramos e Arteaga; Rodríguez (Gusmán, 38’/2ºT), Deossa, Canales (Alvarado, 38’/2ºT), Corona (Rojas, 19’/2ºT) e Ocampos (De la Rosa, 19’/2ºT); Berterame (Ambriz, 19’/2ºT). Técnico: Domènec Torrent.

Árbitro: Slavko Vincic (SVN)

Assistentes: Tomaz Klancnik (SVN) e Andraz Kovacic (SVN)

VAR: Carlos del Cerro Grande (ESP)

Cartões Amarelos: Enzo Pérez, Castaño, Galoppo, Meza (RIV); Rodríguez, Medina, Alvarado, Aguirre, Ambriz (MON)

Cartões Vermelhos: Castaño (RIV), 45+1’/2ºT

