Jair, do Botafogo, entra na mira do Real Madrid

Zagueiro do Botafogo, Jair poderá jogar ao lado de Vini Jr., Rodrygo, Bellingham e Mbappé em breve. Afinal, segundo a imprensa espanhola, o Real Madrid tem interesse no jovem beque de 20 anos. O atleta marcou um dos gols do Glorioso nesta edição do Super Mundial de Clubes da Fifa.

O site espanhol “Bernabéu Digital”, que cobre o Real Madrid, afirma que o olheiro Juni Calafat está de olho em Jair e monitora os passos do defensor do Mais Tradicional. O clube merengue busca nomes para substituir Alaba e Rüdiger, dois nomes que podem deixar a capital espanhola neste verão europeu.

Identificado com o preto e branco da Estrela Solitária, o zagueiro Jair manifestou o desejo de permanecer no Botafogo. Pelo menos, até o fim desta temporada. Sendo assim, a negociação com o Nottingham Forest, da Inglaterra, pode melar. A informação é do jornal “O Globo”. O beque já estava acertado com os britânicos, algo até confirmado pelo sócio majoritário da SAF do Alvinegro, John Textor.

Jair está no Mais Tradicional desde o início do ano. Para contar com seus serviços, o Botafogo cedeu o centroavante Tiquinho ao Santos e ainda pagou R$ 89 milhões ao Peixe. Segundo os espanhóis, o Real Madrid, porém, avalia o jogador alvinegro em uma cifra mais baixa: R$ 82,5 milhões. Decerto que os ibéricos vão ter que aumentar este valor…

