Seattle Sounders x PSG: onde assistir, escalações e arbitragem

Após ser surpreendido e perder por 1 a 0 para o Botafogo na segunda rodada, o PSG ainda precisa trabalhar para avançar às oitavas de final do Mundial de Clubes. E, nesta segunda-feira (23/6), o time de Luis Enrique encerra sua participação no Grupo B contra o Seattle Sounders (EUA) – donos da casa. Será às 16h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle (EUA). A situação para o Seattle é quase impossível e ainda há chances de empates triplos na chave. Por isso, vamos ver como chegam os rivais para esta segunda.

Como chega o Seattle Sounders

Após perder suas duas primeiras partidas, o Seattle Sounders está praticamente eliminado do Mundial de Clubes. Para avançar, precisaria vencer o PSG e torcer para o Botafogo derrotar o Atlético de Madrid (ESP), em jogo que ocorre no mesmo horário. Nesse caso, PSG, Atleti e Seattle ficariam empatados com três pontos, o que abre espaço para uma regra diferente da Fifa.

Afinal, em casos de empate triplo, o critério de desempate passa a ser o saldo de gols nos jogos entre os times envolvidos. Atualmente, o saldo do Seattle é de -2, já que perdeu por 3 a 1 para o Atlético de Madrid. O Paris tem +4, enquanto o Atleti tem -2. Ou seja: para o Sounders passar, precisa fazer (pelo menos) 3 a 0 no PSG.

Nouhou, Ragen e Rothrock estão pendurados. Além disso, o lateral Kossa-Rienzi sentiu durante o jogo contra o Atlético de Madrid e pode ser desfalque. Dessa forma, Minoungou é o favorito a entrar em seu lugar.

Como chega o PSG

A vida do PSG, por outro lado, que vem de derrota para o Botafogo, não está tão complicada assim. Afinal, para avançar basta vencer e torcer para que o Atlético de Madrid não vença o Glorioso por sete ou mais gols de diferença. Já se tropeçar e ficar no empate com o Seattle, por exemplo, precisaria torcer para pelo menos um empate do Fogão contra os espanhóis. Se quiser terminar como líder, precisaria vencer e torcer por derrota do Botafogo.

O astro Dembelé chegou a treinar com o resto do grupo, mas, segundo relatos da imprensa francesa, o técnico Luis Enrique não deseja forçar seu retorno. Dessa forma, o francês deve seguir fora de ação para esta terceira rodada por conta de lesão muscular na coxa esquerda. Após poupar alguns titulares contra o Fogão, a tendência é que alguns retornem ao time. Exemplos de Fabian Ruíz e Marquinhos, que, aliás, estão pendurados com dois amarelos. Caso avance, o PSG pode ter o Palmeiras como adversário nas oitavas de final.

SEATTLE x PSG

Mundial de Clubes 2025 – Grupo B– 3ª rodada

Data-Hora: 23/6/2025, segunda-feira, 16h (de Brasília)

Local: Lumen Field, em Seattle (EUA)

SEATTLE: Frei; Kossa-Rienzi (Minoungou), Bell, Ragen e Baker-Whiting; Roldan, Vargas, Pedro de la Vega, Rusnak e Rothrock; Musovski. Técnico: Brian Schmetzer

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, Fabian Ruíz e João Neves; Doué, Gonçalo Ramos e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique

Árbitro: Cristian Garay (CHL)

Auxiliares: Miguel Rocha (CHL) e Jose Retamal (CHL)

VAR: Não divulgado

Onde assistir: SporTV, CazéTV, Globoplay e DAZN

