Inter Miami x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Chegou a hora do Palmeiras tentar sacramentar sua vaga às oitavas de final do Mundial de Clubes. Nesta segunda-feira (23/6), às 22h (de Brasília), o Verdão entra em campo para enfrentar o Inter Miami (EUA), no que representará a primeira partida de Lionel Messi contra times brasileiros em jogos oficiais desde a final do Mundial de 2011. Na ocasião, o craque brilhou na goleada do Barcelona sobre o Santos por 4 a 0.

Ainda invicto, o Verdão só depende de si para avançar como líder de seu grupo – o mesmo vale para o time estadunidense. Afinal, ambos surgem empatados na liderança do Grupo A com quatro pontos. O Palmeiras, porém, tem melhor saldo (2 a 1), o que dá ao Alviverde a vantagem do empate para terminar em primeiro.

Como chega o Inter Miami

Após superar as expectativas e vencer o Porto (2 a 1) na segunda rodada, o Inter Miami só depende de si para avançar às oitavas de final. Afinal, se empatar com o Palmeiras, garante vaga independente do resultado entre Porto (POR) e Al Ahly (EGI). Já para avançar como líder, precisaria derrotar o time brasileiro.

Não há suspensos na equipe do técnico Javier Mascherano, mas são quatro pendurados. Suárez, Busquets, Solari e Aviles levaram amarelo no primeiro jogo (0 a 0 contra o Al Ahly) e podem perder uma possível oitavas de final contra o Botafogo em caso de novo cartão.

Há, porém, dúvidas para o lado direito de defesa. Isso porque o lateral Weigandt e o zagueiro Fray deixaram o campo contra o Porto lesionados. Caso não possam atuar, podem dar vaga a Aviles e Picault, respectivamente.

Como chega o Palmeiras

Apesar da liderança e de depender apenas de si para se classificar em primeiro, o Palmeiras não pode vacilar, já que ainda tem chance de terminar a fase de grupos eliminado. Para isso não ocorrer, basta ao menos empatar com o Inter Miami, em sua primeira oportunidade de enfrentar o craque mundial Lionel Messi.

Se perder, precisará secar no outro jogo do grupo A: Porto x Al Ahly, que ocorrerá simultaneamente. O ideal seria o empate, mas, caso o time português vença, a soma do saldo de gols na hipotética derrota alviverde somada com o triunfo do Porto não pode ser superior a três. Se os egípcios vencerem, o pior que pode acontecer é o Palmeiras terminar em segundo no grupo, já que o Verdão leva vantagem no confronto direto por ter vencido por 2 a 0, na segunda rodada.

Quanto ao time que vai a campo, Aníbal Moreno deve ficar fora. O jogador sofreu um edema muscular e, por isso, não treinou no último sábado (21/6). Assim, Emi Martínez deve começar em seu lugar. Lá na frente, Maurício e Flaco López deixaram boa impressão após mudarem o jogo contra o Al Ahly. Dessa forma, surgem como candidatos às vagas de Raphael Veiga e Vitor Roque, respectivamente.

Há também alerta para os pendurados no Verdão. Felipe Anderson, Gustavo Gómez, Raphael Veiga, Giay, Piquerez e Richard Ríos já levaram amarelo, bem como o técnico Abel Ferreira. Assim, perderiam uma eventual oitavas de final caso levem nova sanção.

INTER MIAMI x PALMEIRAS

Mundial de Clubes 2025 – Grupo A – 3ª rodada

Data-Hora: 23/6/2025, segunda-feira, 22h (de Brasília)

Local: Hard Rock Stadium, na Flórida (EUA)

INTER MIAMI: Ustari; Weigandt (Aviles), Fray (Picault), Falcon e Allen; Busquets, Cremaschi, Allende, Messi e Segóvia; Suárez. Técnico: Javier Mascherano

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emi Martínez, Richard Ríos, Estêvão, Mauricio (Raphael Veiga), Facundo Torres; Flaco López (Vitor Roque). Técnico: Abel Ferreira

Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

Auxiliares: Tomasz Listkiewicz (POL) e Adam Kupsik (POL)

VAR: Não divulgado

Onde assistir: Globo, SporTV, CazéTV, Globoplay e DAZN

