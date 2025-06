Andrés Sanchez tem pouco interesse no Mundial: ???Não tem o Corinthians???

O Mundial de Clubes, ao menos para os times brasileiros até a segunda fase, parece um sucesso. Todos venceram seus confrontos e lideram seus grupos, com a vaga nas oitavas de final bem encaminhada. No entanto, nem todos se mostram animados com a competição. É o caso de Andrés Sanchez, ex-presidente do Corinthians.

Em entrevista, o ex-mandatário afirmou que, na sua visão, o público brasileiro demonstra pouco interesse pelo torneio. Segundo ele, isso ocorre pela ausência do Corinthians. Os representantes do Brasil são Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras, todos campeões da Libertadores entre 2019 e 2023.

VEJA: Corinthians descobre contratos ampliados antes da saída de Augusto Melo

“É óbvio que a Copa do Mundo de Clubes desperta pouco interesse no Brasil porque o Corinthians não está. Mas, realmente, quem está lá mereceu. Acompanho um ou outro jogo. É difícil, né? Jogar nos Estados Unidos, os campos não são próprios para o futebol. E outra, o calor é insustentável. Então, complica também”, disse Sanchez em entrevista à BandSports.

Dentro de campo, o Palmeiras venceu uma partida e empatou outra; o Flamengo ganhou os dois confrontos, incluindo um contra o Chelsea; e o Botafogo surpreendeu o mundo ao derrotar o atual campeão da Champions League. Já o Fluminense empatou com o Borussia e venceu o Ulsan, da Coreia do Sul. Até agora, nenhum time brasileiro saiu derrotado.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.